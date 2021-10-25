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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الدلتا التكنولوجية تبحث إنشاء برنامج تكنولوجيا المخلفات الإلكترونية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام عبد الخالق، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الجامعة تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتشمل خمسة برامج هي: برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، برنامج تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم إضافة برنامج تكنولوجي جديد لتبدأ الدراسة به هذا العام وهو برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه تم تجهيز الجامعة بحوالي ٤٠ معمل و ورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية الموجودة على اعلي مستوي تقنى لتواكب الجامعات العالمية وتناسب التعليم التكنولوجي، منها: معمل الروبوتات، معمل CNC، الميكاترونيات، التحكم في العمليات الصناعية، معمل سيارات الهايبرد وبدائل الوقود، ورشة الأنظمة الإلكترونية للتوجيه والتعليق والفرامل.

زار وفد من جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور هشام عبد الخالق شركة واحة سيلكون "المنطقة التكنولوجية" بمدينة السادات؛ لبحث وتعزيز سبل وآليات التعاون بين الجانبين والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتقنية المتاحة تمهيداً لإفتتاح برنامج تكنولوجيا المخلفات الإلكترونية بالجامعة.

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ضم وفد الزيارة الدكتورعربى كشك نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، الدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور السيد العجوز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وكان فى استقبالهم العميد /شريف عبد الله مدير تشغيل المناطق التكنولوجية، العميد أحمد سالم مدير المنطقة التكنولوجية، المهندس كمال الجيزاوى مدير صيانة المنطقة.

تناول اللقاء الحديث عن المناطق التكنولوجية الأربعة الموجودة حالياً في برج العرب، بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة،و السادات والعمل على زيادة هذه المناطق وأهميتها في صناعة وتطوير التكنولوجيا، وتوطينها، وتطوير مشروعات وأفكار الشباب الابتكارية وتوفير كافة أنواع الدعم لها لتحويلها إلى منتجات علي أرض الواقع، بالإضافة إلى أن المناطق التكنولوجية تعزز الروابط بين الصناعة والمجتمع الأكاديمى، كما توفر بيئة مثالية لمراكز الحضانات التكنولوجية ومراكز الإبداع والابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير فرص عمل للشباب.

خلال فعاليات الزيارة تم تفقد مبنى التدريب، مبني التعهيد"Call Center"، مبنى المركز التكنولوجى المتكامل لخدمة المواطنين، ومبنى الشركات وريادة الأعمال، و الإمكانيات الموجودة بها علي اعلي مستوي تقني.

والجدير بالذكر أن شركة واحة سيلكون مساهمة مصرية تقوم على شراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة المجتمعات العمرانية، وهى شركة متخصصة فى إنشاء وتشغيل المناطق التكنولوجية،وتوفير البيئة النموذجية اللازمة لخدمة التكنولوجيا بمجالاتها المختلفة.

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جامعة الدلتا التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برنامج تكنولوجيا المخلفات الإلكترونية اخبار التعليم الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية

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