لاعب البنك الأهلي يكشف عن حجم إصابته في لقاء طلائع الجيش

قال محمد دبش، لاعب البنك الأهلي، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه أمام طلائع الجيش، في مستهل مشواره بالدوري الممتاز.



وأضاف محمد دبش خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته باللقاء استدعت نقله إلى المستشفى.



وأوضح محمد دبش :" تشخيص إصابتي الأولى، هو كسر على مستوى الفك، وسأخضع لمزيد من الفحوصات خلال الفترة القادمة، لكن حالتي مطمئنة".

وانتهت مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش بفوز الأول بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات الجولة الأولى للدوري المصري على استاد بتروسبورت.

وسيطر التعادل الإيجابي 4-4 على أحداث مباراة نادي سموحة والاتحاد السكندري في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وحقق فريق فيوتشر فوزا صعباً علي فاركو بهدف وحيد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام فى الجولة الأولى، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم صدي البلد ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم :

1- البنك الأهلي 3 نقاط .

2- فيوتشر 3 نقاط .

3- الاتحاد نقطة وحيدة .

4- سموحة نقطة وحيدة .

17- فاركو دون نقاط .

18- طلائع الجيش دون نقاط .