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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن الأسلحة فرط الصوتية.. مسئول روسي يدعو لمباحثات بين موسكو وواشنطن

أسلحة روسية
أسلحة روسية

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن موسكو وواشنطن عليهما مناقشة مسألة الأسلحة فرط الصوتية (أسرع من الصوت بـ 5 مرات) والأخرى غير النووية عالية الدقة.

 

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وأضاف أنطونوف، في كلمة له، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية: "أعتقد أنه من المهم الحوار حول الأسلحة فرط الصوتية والأخرى غير النووية عالية الدقة، وبينهم الأنظمة غير المأهولة، مع التأكيد على تلك التي يمكن استخدامها في مهام استراتيجية".

 

وجرت مشاورات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة، بشأن الاستقرار الاستراتيجي، في جنيف يوم 28 يوليو.

 

ورأس الوفد الروسي الوزاري نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، بينما ترأست النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، الوفد الأمريكي.

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