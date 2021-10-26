قادمين من جدة.. وصول ٧٩٦ سائحا إلى ميناء سفاجا البحرى

وصلت فجر اليوم الثلاثاء السفينة السياحية MSC BELLissMA رصيف ميناء سفاجا البحرى على متنها ٧٩٦ سائحا وعدد طاقم المركب ١٢٥٢ من ميناء جدة السعودى.

وانهت إدارة الميناء إجراءات دخول السائحين على الفور وسط إجراءات وقائية واحترافية وأمنية مشددة.

ونظمت الشركات السياحية برنامجا يشمل ممارسة رياضة الغوص والسباحة ومشاهدة المعالم السياحية فى محافظتي قنا والأقصر بجانب الرحلات البحرية لجزر البحرالأحمر ورحلات السفارى ومن المقرر أن تتجه السفينة إلى ميناء جدة السعودى بعد قضاء يوم كامل.

كان الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، عقد اجتماعاً موسعاً فى وقت سابق مع كل رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ومدير مشروع ميناء السخنة، وبحضور قيادات وزارة النقل وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتعظيم منظومة النقل البحري و تطويرها وفقاً لأحدث النظم العالمية.

تابع الوزير خلال الاجتماع، أهم المشروعات الجاري تنفيذها بميناء السخنة حيث يتم إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 12 كيلومترا وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة (5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (10 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع، خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط وخاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها وحيث بلغت نسبة تنفيذ الحفر الجاف للأحواض 70% وأعمال السكة الحديد 15 % والأرصفة 8% وحاجز الأمواج 70%.

وأكد الوزير على ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وأن يتم العمل في كل أعمال التطوير (أحواض- طرق- سكة حديد- حاجز أمواج...) في وقت واحد؛ لسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أن كل أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة، وأنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.