السويدي: القابضة تصدر أول سياسة لتطبيق مبادئ الحوكمة في جميع عملياتنا

أصدرت "القابضة" /ADQ/ اليوم، أول سياسة خاصة بتطبيق مبادئ "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" والتي تدعم جهودها كمستثمر مستدام وتسريع إيجاد القيمة الاقتصادية.

تهدف " القابضة " كمستثمر مستدام إلى منح الأولوية للقطاعات التي تتيح تبني تطبيقات التقنيات النظيفة وغيرها من جهود المحافظة على البيئة.

و ستطبق "القابضة" مبادئ "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" على مستوى جميع الشركات التابعة لمحفظة أعمالها، بهدف دعم المزيد من الأعمال التجارية المستدامة التي تسهم في إيجاد القيمة الاقتصادية وإحداث أثر إيجابي على المجتمعات والبيئة.

و قال محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لـ "القابضة" /ADQ/: " ملتزمون بترسيخ مكانة "القابضة" باعتبارنا مستثمرا مستداما لصالح أجيال المستقبل كجزء أساسي من تحقيق مهمتنا في إيجاد القيمة لمساهمنا وشريكنا الاستراتيجي، حكومة أبوظبي.. وبناء على ذلك، سنتمكن من تأسيس إطار عمل واضح لتطبيق مبادئ "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" على مستوى جميع عملياتنا كخطوة أولية ومهمة، ونحن حريصون على اتباع هذه المبادئ في جميع أعمالنا".