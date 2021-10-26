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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طفل يحاول الانتحار تنفيذا لأوامر لعبة إلكترونية في جدة

طفل يجلس أمام هاتف
طفل يجلس أمام هاتف خلوي

أقدم طفل سعودي من مدينة جدة، على الانتحار بسبب إحدى الألعاب الالكترونية القتالية التي يلعبها، حيث طٌلِب منه القيام بحركات في هذه اللعبة.

ووثق والد الطفل الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، مقطع فيديو رصد من خلاله آثار محاولة الانتحار على ابنه الذي ظهر به وعلى رقبته خطوط حمراء نتيجة قيامه بلف ستارة حولها.

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وقال والد الطفل في الفيديو إن نجله كان يلعب بجهازه النقال مساء أمس، الإثنين، ثم توجه إلى غرفته في المنزل وأغلق الباب، ليتفاجئوا في وقت متأخر من الليل بسماعهم لصوت سقوط ستارة غرفة نجله.

وبتوجهه إلى غرفة ابنه وجده قد لف حبل الستارة حول عنقه وحاول القفز إلا أن الستارة سقطت معه .

وبسؤال الطفل هشام حول سبب قيامه، أشار إلى أنه كان ينفذ ما أمرته به اللعبة وطلبت منه القيام ببعض الحركات.

ووجه الأب في ختام حديثه نصيحة للآباء والأمهات بضرورة مراقبة أجهزة الأبناء والحرص على تفتيشها بشكل دوري.
 

سعودي جدة الإنتحار الألعاب الالكترونية القتالية السعودية

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