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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

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أقوى علاج العقم بالقرآن.. آيات مستجابة لسرعة الإنجاب

أقوى علاج العقم
أقوى علاج العقم بالقرآن .. آيات مستجابة لسرعة الإنجاب

أقوى علاج العقم بالقرآن.. المال والبنون زينة الدنيا وكمال سعادتها لذا يبحث الجميع عن أقوى علاج العقم بالقرآن، فلقد أخبر المولى تبارك وتعالى في محكم آياته عن الإنجاب فقال:"الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا"، وعنه جل وعلا:" لله ملك السَّماوات والأرْض يخلق ما يَشاء يهب لمن يَشاء إناثًا ويهب لمن يَشاء الذُّكُور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجْعَل من يَشاء عقيما".       

أقوى علاج العقم بالقرآن.. وفي بيان تلك النعمة أورد الحق تبارك وتعالى في الكتاب الكريم قوله:" قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ"، وأيضاً:" وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ"، وفي بيان إعجاز الله تبارك وتعالى ورزقه العقيم بالإنجاب يروي القرآن موقف سارة زوجة نبي الله إبراهيم فقال:" قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (72) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيب"، وعن نبي الله زكريا قال:" هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ". 

أقوى علاج العقم بالقرآن.. وللمسلم والمسلمة أن يدعو الله عز وجل لطلب الذرية الصالحة والإنجاب إن كانا عقيمين، وليس في هذا اعتراض على مشيئة الله تعالى، حيث ورد إلى دار الإفتاء سؤالاً يقول:"ماذا أدعو الله حتى يرزقني بالذرية ؟".. ليؤكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الله تعالى قال فى حق سيدنا ذكريا { وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ}، وقال تعالى أيضًا { رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ}. 

وتابع أنه يجوز لمن تأخر فى الإنجاب أن يسأل الله بهذا الدعاء أو أن يدعو الله بأى صيغة أخرى، كذلك على من يدعى الله أن يبدأ الدعاء بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونختمها بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاتين تقبل والله سبحانه وتعالى أجود من أن يرد ما بينهما.

دعاء تأخر الحمل والإنجاب .. مستجاب ومجرب

دعاء لحفظ الجنين وتثبيت الحمل .. مستجاب

أقوى علاج العقم بالقرآن.. يقول الدكتور الراحل محمد وهدان أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الاستغفار هو العلاج الوحيد للسيدات المتزوجات وتأخرن في الإنجاب، لافتاً إلى أن هذا العلاج مذكور في القرآن في قوله تعالى: "فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ".

وأضاف خلال برنامج "منهج حياة"، أن صيغة الاستغفار الصحيحة هي "أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه"، مشدداً على أنه يجب قولها بقلب موقنا بها.

وتابع وهدان ان المواظبة على الاستغفار تجلب الرزق سواء كان مالا أو ولدا مشيرا الى ان هناك الكثير الذي يواظب على الذكر ولكن بلسانه وليس بقلبه او قد يستغفر الله او يدعوه ويشترط على المولى عز وجل كأن يقول العبد ان لم تستجب لي يارب سأفعل كذا وكذا وهذا خطأ شائع بين الكثير . 

أقوى علاج العقم بالقرآن 

ورد الإنجاب في القرآن في مواضع عدة إلا أن هناك من الآيات التي يستجاب الدعاء بها، كونها مما أكرم به الله تعالى أنبياء وصالحين في الدنيا وفي مقدمتهم نبي الله إبراهيم وسيدنا زكريا، ومن بين تلك الآيات ما يلي:

- سورة طه الآية 132: "وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى".

- سورة الذاريات الآية 58: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ".

- سورة الملك الآية 15: "وَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ".

- سورة سبأ الآية 36: "قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ".

- سورة نوح الآيات 10- 12: "فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً*يرسل السماء عليكم مدرارً*ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً".

- سورة الشورى الآية 49:" لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ".

 - سورة الصافات الآية 100: "رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ".

- سورة آل عمران الآية 38: "قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ".

- سورة الأنبياء الآية 89: "وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ".

 

دعاء الاستغفار للحمل

- "ربِّ هبْ لي من لدنك ذريةً طيبةً إنك سميع الدعاء". 

- "ربِّ لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين". 

- "ربِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثُ من دعوة الإسلام، واجعله رَبِّ رَضِيًّا". 

- "اللهم ارزقني صبيًّا حَنَانًا مِّن لَّدُنّك وَزَكَاةً، وَاجعله ربِّ تَقيًّا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وَلا تجعله جَبَّارًا عَصِيًّا، واجعله اللهم يأخُذ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، وَآته اللهم الحكْم صَبِيًّا".

دعاء مستجاب للحمل الدعاء المعجزة رحمة الله الواسعة فعندما جاءت امرأة إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهو كليم الله، وقالت له أدعو لي ربك أن يرزقني بالذرية، فكان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يسأل الله بأن يرزقها الذرية وبما أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، كان رب العزة تبارك وتعالى يقول له يا موسى إني كتبتها عقيم فحينما أتت إليه المرأة قال لها سيدنا موسى، لقد سألت الله لك، فقال ربي لي يا موسى إني كتبتها عقيم وبعد سنة أتت إليه المرأة تطلب مرة أخرى أن يسأل الله أن يرزقها الذرية، فعاد سيدنا موسى وسأل الله لها الذرية مرة أخرى فقال الله له كما قال في المرة الأولى يا موسى إني كتبتها عقيم فأخبرها سيدنا موسى بما أجابه الله عز وجل وبعد فترة من الزمن أتت المرأة إلى سيدنا موسى وهي تحمل طفلا فسألها سيدنا موسى طفل من هذا الذي معك، فقالت انه طفلي رزقني الله به فكلم سيدنا موسى ربه، وقال يا رب لقد كتبتها عقيم فقال الله عز وجل وعلا يا موسى كلما كتبتها عقيم، قالت يا رحيم كلما كتبتها عقيم، قالت يا رحيم فسبقت رحمتي قدرتي .

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