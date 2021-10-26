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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير العدل: إن الفترة الزمنية التى لم يطبق فيها قانون الطوارئ أقل من الفترة التى طبق فيها.

وزير العدل: إلغاء حالة الطوارئ يعنى متانة الداخل المصري..فيديو

عمر مروان وزير العدل
عمر مروان وزير العدل

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الفترة الزمنية التى لم يطبق فيها  قانون الطوارئ أقل من الفترة التى طبق فيها.


و أضاف مروان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج" يحدث فى مصر" المذاع على قناة "mbcمصر"، أن مصر أصبح قرارها بيديها متى تفرض حالة الطوارئ، ومتى لم تفرضه.

 

و أوضح وزير العدل، أن الدولة اهتمت  بمحورين،وهم حالة الطوارئ، و الإرهاب.

 

و أكد، أن قانون حالة الطوارئ  يعطى صلاحيات واسعة لأجهزة الدولة لمواجهة الخطر  مثل حظر التجوال.

 

لافتا إلى، أن إلغاء حالة الطوارئ يعبر عن متانة الداخل المصرى، و عدم الشعور بأى تهديد .

 

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.


وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال بيان له: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد"

 

وتابع الرئيس: "هذا القرار الذي كان  الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".


وأضاف: “وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار”.


واختتم الرئيس: “ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.

وتعليقا على هذا الموضوع قال النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن حالة الطواريء وفق القانون يتم فرضها نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد من مخاطر تواجهها، موضحا أن الفترة السابقة عانت فيها مصر من الإرهاب بشكل كبير، ولكنها نجحت في محاصرته.


وأشار عضو دفاع النواب، إلى أن الفترة الأخيرة كانت تستدعي تماما فرض حالة الطواريء، من أجل السيطرة على التهديدات التي كادت أن تخرب البلاد لولا يقظة القوات المسلحة وتضحياتهم المستمرة.

 

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