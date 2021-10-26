هيثم شعبان: سيراميكا كليوباترا كان الأقرب للفوز على الجونة ونستعد بقوة للإسماعيلي

قال هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا أن فريقه كان أفضل اليوم من الجونة فى بعض أوقات المباراة.

وأضاف هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد على قناة النهار:" الحمدلله على البداية كنا نسعي للفوز بالثلاث نقاط ولكن كنا نواجه فريق محترم ويملك مدرب مميز وهو رضا شحاتة، ولكن الحمد لله على نقطة المباراة.

وأردف:" كنا أقرب للفوز على الجونة ولكن النقطة ليست سيئة فى بداية الدوري الممتاز، وقمت بتوجيه الشكر للاعبين عقب المباراة على المستوى".

وتابع:" سيراميكا كليوباترا يظهر هذا الموسم بشكل مختلف عن الموسم الماضي ونستعد لمواجهة الإسماعيلي بكل قوة.