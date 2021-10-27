مجلس الإدارة يعتمد قائمة المرشحين في انتخابات الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه الأخير مساء الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة، قبل انعقاد الجمعية العمومية المقرر لها 25 و26 نوفمبر المقبل، واعتمد المجلس القرارات التالية: -
اعتمد المجلس قائمة المرشحين لمجلس الإدارة في الانتخابات المزمع إجراؤها 25 و26 نوفمبر المقبل، في كل المناصب: «الرئاسة، ونائب الرئيس، وأمانة الصندوق، والعضوية فوق السن، والعضوية تحت السن». - ناقش المجلس مشروع الميزانية المقدم من مراقب الحسابات، التي بلغت في العام المالي الحالي ما يقرب من 2 مليار و538 مليون جنيه.
- اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للعام المالي 2021 /2022.
- اعتمد المجلس تقرير مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العمومية، الذي يتضمن كافة أنشطة ومختلف مجالات العمل التي تم إنجازها خلال الفترة من 1/7/2020 إلى 30/6/2021.
- وافق المجلس على زيادة نسبة حصة رأس المال للنادي في شركة المنشآت الرياضية. - وافق المجلس على الميزانية التقديرية لتكلفة انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للفترة من 2021 إلى 2025.
- وافق المجلس على أن يكون الإشراف على كافة أعمال الجمعية العمومية -التي تشهد انتخاب مجلس إدارة جديد- إشرافًا قضائيًّا.
- الموافقة على طلب رئيس جهاز كرة اليد الكابتن طارق محروس بتعيين الكابتن أشرف عواض مدربًا بالفريق الأول لكرة اليد.