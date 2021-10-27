الخطيب: مي عاطف كادر مميز ومكسب كبير للأهلي

قال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمرشح لذات المنصب في الانتخابات القادمة، إن اختيار السباحة مي عاطف ضمن القائمة الانتخابية لأحد المقعدين تحت السن؛ جاء بإجماع لجنة الحكماء ورموز النادي، لأنها من الكوادر التي يتم إعدادها للمستقبل، خاصة أنها تمتلك مقومات كبيرة.



وأضاف أن مي عاطف بطلة مصر وإفريقيا في السباحة، وشاركت في بطولات عالمية وإفريقية وعربية، وكانت نموذجًا في كل شيء، فضلاً عن النواحي الأخلاقية والعلمية. وباتت كادرًا يتم الرهان عليه، لا سيما وأنها تمثل التيار النسائي في القائمة.



وتمنى الخطيب أن تدعم الجمعية العمومية- التي لا يهمها سوى مصلحة النادي- مثل هذه الكوادر، التي تستطيع خدمة النادي والمساهمة في رفعته، مشيرًا إلى أن وجودها مع محمد الجارحي في مقعدي الشباب سيكون مكسبًا كبيرًا للنادي.