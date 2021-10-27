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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 أسباب غير متوقعة لتناول الأطعمة الغنية بالتوابل

صدى البلد

تزداد  الرغبة الشديدة لتناول الطعام الحار لعدة أسباب أبرزها التغيرات الهرمونية أو الإجهاد المزمن أو الحمل أو اضطرابات الأكل. وفقا لموقع بولد سكاي الهندي

1. الرجيم


أحد أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل هو اتباع نظام غذائي، حيث أظهرت مجلة Springer أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام يمكن أن تكون بسبب نقص التغذية أو قمع الرغبة في تناول أطعمة معينة.

2. زيادة نشاط المخ


قد تزداد الرغبة الشديدة في تناول الطعام الحار أيضًا بسبب زيادة نشاط الدماغ. وفقا لدراسة ، قد تظهر الرغبة الشديدة في تناول الطعام الحار زيادة في تنشيط مناطق معينة من الدماغ .

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3. اضطرابات الأكل


قد يسعى الشخص المصاب باضطرابات الأكل أيضًا إلى تناول الأطعمة الغنية بالتوابل

4. ارتفاع مؤشر كتلة الجسم


أظهرت دراسة أجريت على 108 نساء يتمتعن بصحة جيدة تتراوح أعمارهن بين 20 و 37 عامًا ، أن النساء ذوات كتلة الجسم الأعلى يعانين  من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة مثل الشوكولاتة والآيس كريم والأطعمة الدهنية والأطعمة الغنية بالتوابل.

5. الحمل

من بين أكثر أنواع الأطعمة التي تشتهيها النساء الحوامل ،الأطعمة الغنية بالتوابل  قد تؤدي التغييرات في الهرمونات أثناء الحمل أيضًا إلى الرغبة الشديدة في تناول أطعمة معينة مثل الأطعمة المليئة بالتوابل. 

6. الاكتئاب


من المعروف أن الكابسيسين له أنشطة مضادة للاكتئاب قد تساعد في معالجة مشكلات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب. حتى الكميات الصغيرة من الكابسيسين يمكن أن تساعد في  حدوث تأثيرات شبيهة بمضادات الاكتئاب في الجسم وتقليلها.

لذلك ، عندما يكون الشخص مكتئبًا أو يعاني من قلق مزمن ، فقد يشتهي الأطعمة الغنية بالتوابل لأن نفاذة الكابسيسين في هذه الأطعمة قد تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب وتمنحهم إحساسًا بالسعادة


7. تحسين أعراض التهاب الأنف


تشمل بعض أعراض التهاب الأنف سيلان الأنف أو العطس أو احتقان الأنف. تشير إحدى الدراسات إلى أن الكابسيسين قد يساعد في إحداث إحساس بالحرقان في الجسم ويساعد في تخفيف هذه الأعراض.

التغيرات الهرمونية الإجهاد المزمن اضطرابات الاكل الأطعمة الغنية بالتوابل الطعام الحار

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