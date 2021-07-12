فوائد غير متوقعه لإضافة الأطعمة الحارة لصحتك

فوائد عديدة لتناول الأطعمة الحارة لصحتك أبرزها فقدان الوزن ورفع مناعتك وزيادة تحمل الألم إليك فوائد أخرى وفقا لموقع برايت سايد

1. قد تفقد الوزن.



يعد تناول الأطعمة الحارة طريقة سهلة لحرق بعض الدهون الزائدة .

2. سوف يزداد تحملك للألم.

غنى الاطعمه الحارة وخاصة الفلفل الحار لكونه الأكثر غنى بمركبات الكابسيسين يمكن أن يستهدف مادة خاصة في دماغنا تكون مسؤولة عن المشاعر المؤلمة. إنه يخدع دماغنا لتجاهل الألم ..

3. سوف يتحسن نظام المناعة لديك.



الأطعمة الحارة غنية بمضادات الأكسدة التى تحمينا من الجراثيم وتهاجم أجسامنا.

4. العيش لفترة أطول.



أظهرت هذه الدراسة أن أولئك الذين تناولوا الأطعمة الحارة من 6 إلى 7 أيام في الأسبوع لديهم معدل وفيات أقل بنسبة 14٪.



يقول الخبراء أن إضافة الأطعمة الحارة إلى قائمتك من وقت لآخر قد يساعد في محاربة الرغبة الشديدة في تناول السكر

فى النهاية بالرغم من فوائد تناول الأطعمه الحارة فيب عدم الإفراط فى تناولها لأن بعض الناس يعانون من تورم في الوجه وحكة في الصباح بعد تناول الطعام الحار يمكن أن يحدث هذا لأن الفلفل من المحتمل أن يسبب الحساسية .



تحتوى الأطعمة الحارة على مزيج من الأحماض وعندما نستهلك الكثير منها قد تتفاقم هذه الحالة وتصبح مزمنة على المدى الطويل فإذا كنت تعاني بالفعل من الحموضة المعوية ، فحاول شرب الحليب للتغلب عليها بعد تناول الاطعمة الحارة