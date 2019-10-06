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مرأة

احترس من الأطعمة الحارة.. 9 طرق منزلية لعلاج الإسهال

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:31 ص
صدى البلد
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قسم المرأة
مع وجود تقلبات في الجو يحدث عملية خلل في جسم الإنسان ويعاني من الحمى والغثيان والقيء.

فالإسهال يعاني منه الكبار والأطفال خاصًة أثناء تغيير الفصول، لذا نقدم طرق عديدة لمعالجة الإسهال دون الذهاب للطبيب، وفقًا لموقع "wikihow"

شرب الماء الكافي
الإسهال واحد من الأمراض الذي يجفف الجسم، لذلك نحتاج دائمًا إلى شرب كمية كافية من الماء والسوائل لترطيب الجسم، فالذكور يجب أن تتناول 13 كوبًا على الأقل في اليوم الواحد، بينما تتناول الإناث 9 أكواب، كما يمكنك التنوع بين ماء الشرب وماء الشعير.

تجنب الكافيين
الاكثار من شرب السوائل لا يعني ان تتناول أي سوائل تكون أمامك ، فتجنب شرب الكافيين مثل القهوة والشاي والنسكافية فإنها تعمل على تهييج الأمعاء.

شرب الأعشاب
يعتبر النعناع والينسون والبابونج والشاي الأخضر من أفضل أنواع المشروبات التي تساعد الشخص على تقليل عملية الإسهال لديه، ولكن لا تقدمه للأطفال الا تحت اشراف الطبيب المعالج، كما يمكنك شرب كوب من الحلبة الساخنة يوميًا لتساعد على تهدئة المعدة ومحاربة الغثيان.

تناول الزنجبيل
يمكن أن يساعد الزنجبيل على محاربة الالتهابات في المعدة ومحاربة الغثيان فيمكنك شرب 3 اكواب يوميا مع ملعقة من العسل فهو آمن للحوامل والمرضعات ولكن تتناول الحامل كوب واحد فقط، ولا تقدمه للأطفال دون سن الثانية.

شرب السوائل بتمهل
الإسهال ناتج عن خلل في المعدة أو مصحوبًا بالتقيؤ، فإن شرب السوائل مرة واحده يزداد الأمر سوءًا فعليك أخذ رشفات صغيرة بإنتظام للحفاظ على استقرار معدتك.

رضع الطفل
إذا كان طفلك يعاني من الإسهال، فلا تتوقفي عن رضاعته طبيعيًا ولا يتناول حليبًا صناعيًا لأنه يزيد من الإسهال لديه.

تناول الكثير من الألياف
تشير الأبحاث على ضرورة تناول الألياف للذكور والإناث خاصًة عند معاناتهم بالإسهال وتكون تلك الألياف مفيدة لصحتهم مثل الأرز والشعير والموز والبطاطس المهروسة والجزر والدجاج المسلوق.

تجنب منتجات الألبان
منتجات الألبان من الأطعمة التي تزيد من الإسهال، فتجنب كل المنتجات التي تحتوي على ألبان مثل الجبن، والحليب والزبادي.

ابتعد عن الأطعمة المقلية والحارة
هناك بعض من الأطعمة التي تساعد على تهيج المعدة بدلًا من تهدئتها حتى وإن كنت لا تعاني من الاسهال، فعليك تجنب الاطعمة المقلية والحارة واستبدالهم بالمشوي والمسلوق مع إزالة الجلد.
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