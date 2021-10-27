رئيس اتحاد الناشرين: تنسيق على أعلى مستوى من جانب مصر لاستعادة الناشرين الموجودين بالسودان

تحدث سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين في تصريح خاص له لـ"صدى البلد" عن أن الدولة تبذل جهودها خلال الوقت الحالي لاستعادة الناشرين المصريين، المتواجدين حاليا في السودان، إذ أوضح أنهم ذهبوك للمشاركة في معرض الخرطوم الدولي للكتابة، لكن نتيجة الحالة الغير مستقرة هناك توقف المعرض، ولم يتمكنوا من العودة حتى الآن، فالموجودين هناك خلال الوقت الحالي هم 80% من أصحاب دور النشر الذين سافروا للمعرض.



ويضيف عبده: نتيجة حالة الطوارئ الموجودة هناك من أغلق المعرض بصورة كاملة، وهم خلال الوقت الحالي ملتزمين بالجلوس داخل الفنادق ولا يخرجون إلا للضرورة القصوى، وهناك تنسيق على أعلى مستوى من جانب الدولة المصرية لاستعادة هؤلاء، فقد أبلغنا السفارة المصرية في السودان، وكذلك الجهات الأمنية داخل مصر، ووزارة الثقافة والخارجية، وكذلك البرلمان المصري، لتأمين هؤلاء تمهيدا لرجوع زملاءنا آمنين، وسنطالب بتعويض هؤلاء الناشرين بسبب ما تعرضوا له من خسائر جراء هذا الاغلاق.