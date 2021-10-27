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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزتهم أختام وإيصالات سحب رخص.. ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية

ضبط عصابة تزوير المحررات
ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالاسكندرية

نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات المرورية والمستندات الحكومية.

 

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور تنسيقاً وقطاع الأمن العام قيام (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فـى تزوير المحررات المرورية والمستندات الحكومية وتقليد واصطناع الأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهم مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وأمكن ضبطهما وعُثر بمحل إقامتهما على (عدد كبير من الأختام لشعار الجمهورية ولبعض الوزارات والجهات الحكومية – عدد كبير من الأكلاشيهات – عدد من المستندات الحكومية والمحررات المرورية المزورة منسوب صدورها لجهات مختلفة - شهادات دراسية جامعية - إيصالات سحب رخص - بطاقات ضريبية -توكيلات رسمية – عدد من الخطابات المختلفة - جهاز كمبيوتر "لاب توب" - ماكينتى "طباعة - تغليف" - عدد 4 شبلونة تُستخدم فـى تصنيع قوالب الأختام – عدد من زجاجات الأحبار) .. وبفحص جهاز الكمبيوتر؛ تبين احتوائه على نماذج من شهادتين منسوبتين لإحدى الجامعات الحكومية - 3 رخص تسيير لسيارات "مُحددة ").

 

وبمواجهة المتهمان أيدا ما جاء بالتحريات، واتخذت الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد واصطناع الأختام الرسمية.

الداخلية وزير الداخلية الادارة العامة للمرور الجهات الحكومية وزارة الداخلية محافظة الاسكندرية مديرية امن الاسكندرية مساعد وزير الداخلية الأجهزة الامنية علاء سليم

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