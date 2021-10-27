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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم تنشر صورة لوالديها دون أي تعليق

سمير غانم ودلال عبد
سمير غانم ودلال عبد العزيز

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها صورة لوالدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" من دون أي تعليق.


ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.


وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس الماضي، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عامًا.

دنيا سمير غانم سمير غانم كورونا دلال عبدالعزيز صراع مع المرض والدها الراحل

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