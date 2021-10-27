دنيا سمير غانم تنشر صورة لوالديها دون أي تعليق

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها صورة لوالدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" من دون أي تعليق.



ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.



وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس الماضي، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عامًا.