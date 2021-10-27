قضايا النجوم| ابن شاروخان متورط في قضية مخدرات.. أليك بالدوين يقتل.. ومخرج يغتصب طفلة

تعرض مجموعة من النجوم، لأزمات صعبة خلال الفترة الماضية، كانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يهتمون بمعرفة تلك التفاصيل المثيرة، كان آخرها قضية ابن شاروخان والنجم العالمي أليك بالدوين ، ونرصد من خلال هذا التقرير؛ أبرز الأزمات التى لاحقت الفنانين.

نشرت مواقع الهندية نسخة من رسائل واتساب التي اعتمد عليها مكتب مكافحة المخدرات في مومباي للقبض على آريان نجل شاروخان في القضية الشهيرة.

تأجلت جلسة الاستماع الخاصة بطلب الإفراج عن نجل شاروخان إلى يوم غد الأربعاء، من قبل محكمة مومباي العليا، وتستأنف الجلسة بعد ظهر الغد، للنظر في أمر الإفراج بكفالة عن آريان خان الذي سيقضي ليلة أخرى في السجن.

وتورطت الممثلة الشابة أنانيا باندي في قضية نجل شاروخان بسبب رسائل واتساب التي بينها وبين آريان، وتم استدعائها أكثر من مرة للتحقيق معها على ذمة القضية.

نشر موقع الهند اليوم، المحادثة بين آريان وأنانيا التي دارت حول شراء كميات كبيرة من الأدوية المخدرة من شخص يسمى أشيت كومار، أن نجل شاروخان طلب منه عقاقير بقيمة 80 ألف روبية.

وتسعى قوات مكافحة المخدرات حاليا للوصول إلى المحادثات التي تمت بين آريان وثلاثة شباب آخرين من أبناء المشاهير بخلاف أنانيا بانداي.

وتبادل آريان خان وأنانيا رسائل واتساب منذ عام 2019 يتحدثان فيها عن تناول المخدرات والحشيش "أعشاب ضارة"، ومن الواضح أن نجل شاروخان كان يشتري هذه المواد من خلالها.

وفي محادثات أخرى بتاريخ 18 مايو 2021، تحدث أريان مع اثنين من أصدقائه حول الكوكايين، والاتفاق على موعد لإحضاره سويا.

تعرضت أنانيا بانداي للتحقيق يومي 21 و23 أكتوبر الجاري لمدة 6 ساعات، وأبلغت الجهات المختصة أنها لن تحضر للتحقيق يوم 25 أكتوبر لأسباب خاصة.

ووفقا للتقارير الإعلامية، فإنه عندما عرض على أنانيا محادثاتها مع آريان خان، قالت إنهما كانا يمزحان، رغم أن الشرطة تأكدت من تحدثهما بانتظام عن المخدرات في رسائل واتساب.

وأكدت أنانيا على أنها ليست موردة ولا تعرف الفرق بين المواد المخدرة، موضحا أنها تناولت بعضها مرة أو مرتين في لقاءاتها مع أصدقائها.

مازال النجم الهندي الشهير شاروخان يبذل كل جهده ومحاولاته لتخليص ابنه من قضية المخدرات التي تورط بها منذ حوالي شهر ولم يتمكن من التملص منها.

أفادت مواقع هندي بأن أحد الحراس الشخصيين لنجم بوليوود شاروخان زار مكتب مكافحة المخدرات مساء الجمعة، الماضي وسلم بعض الوثائق السرية نيابة عن الممثل الشهير.

يأتي ذلك بعد ساعات من زيارة مديرة أعمال شاروخان للبنك المركزي الهندي، ونقلت تقارير أنه خرج حاملا مظروفا بعدما مضت ساعة داخل المكان.

ورفض الحارس الشخصي ومدير أعمال شاروخان التحدث إلى وسائل الإعلام التي تترقب تحركات الأسرة والمحيطين بهم لمعرفة مسار القضية.

جاء ذلك عقب زيارة عناصر من الشرطة لمنزل شاروخان، وطلبهم بعض الوثائق المتعلقة بآريان، منها محاولة الحصول على تفاصيل من حساباته المصرفية وتقاريره الطبية وزياراته السياحية الخارجية والداخلية.

ولم تعثر قوات مكافحة المخدرات مع آريان خان على أي مواد مخدرة أثناء القبض عليه، لحضوره الرحلة البحرية المشبوهة في 3 أكتوبر الجاري، وعارضت الشرطة بقوة الإفراج عنه بكفالة استنادا على محادثات بينه وبين زملائه على تطبيق واتساب تثبت معرفه بوجود كميات كبيرة من المخدرات في الحفل.

أليك بالدوين

كشفت الشرطة عن تفاصيل الحادث الذي وقع في لوكيشن تصوير فيلم أليك بالدوين الجديد، واسم الضحية التي راحت نتيجة القتل الخطأ.

وأعلن موقع “فاريتي” أن أليك بالدوين أطلق الرصاص من مسدسه عن طريق الخطأ، فأصاب المصورة السينمائية هالينا هتشينز التي توفيت عقب نقلها إلى المستشفى، والمخرج جويل سوزا.

ووقع الحادث في موقع تصوير شهر في نيو ميكسيكو، وقالت رئيس الشرطة إنه لم يلق القبض على أليك بالدوين ولم توجه أي اتهامات بعد استجواب الشهود، فيما لا يزال التحقيق جاريا.

وأكدت الشرطة أن إحدى أفراد طاقم فيلم Rust التي تبلغ من العمر 42 عاما، لقت حتفها متأثرة بجروح ناجحة عن إطلاق الرصاص عليها في موقع تصوير فيلم أليك بالدوين.

توفيت الضحية عقب نقلها على متن مروحية إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو، وما زال شخص آخر في الرعاية المركزة بعد نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى أخرى.

تلقت الشرطة مكالمة طارئة تفيد بإطلاق النيران على شخص في موقع التصوير، وقيل إن أحد أبطال الفيلم صوب مسدسا في البروفة غير مدرك أنه يحمل رصاصا حيا، وأصاب رجلا في كتفه فيما نقلت السيدة إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في المعدة.

وقررت شركة الإنتاج وقف تصوير فيلم Rust في الفترة الحالية، لضمان سلامة الممثلين وطاقم العمل، وأغلقت الشرطة موقع التصوير وتحفظت عليه.

فيلم Rust من بطولة أليك بالدوين، وتأليف وإخراج جويل سوزا، وتدور أحداثه حول شخص خارج عن القانون سيئ السمعة ومخصص مكافأة لقتله، وتتكشف العديد من الأسرار العميقة حول حياته.

مخرج شهير يغتصب فنانة في طفولتها

وأثرت حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الممثلة الأمريكية روز مكجوان، التي كشفت (العام الماضي) عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن السيناريست والمخرج الأمريكي الكسندر باين، اعتدى عليها جنسيًا، وقام بتصويرها وهي ذات 15 عامًا.

وبعد مرور أيام قليلة على حالة الجدل، خرج ألكسندر باين عن صمته، ورد على مزاعم «مكجوان» بالنفي في تصريحات صحفية، موضحًا أنه حينما كانت الأخيرة تبلغ 15 عامًا، كان ذلك في أواخر الثمانينيات، وأنه في ذلك الوقت كان طالبًا يدرس السينما بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، منذ عام 1984 وحتى عام 1990.

جاء ذلك بعد ادعاءات الأمريكية روز مكجوان -مواليد عام 1973- بأن المخرج الكسندر باين، الحائز على جائزة الأوسكار، اعتدى عليها جنسيًا وهي ذات 15 عامًا.

وأدعت روز، أن «باين» قام بتصوير فيلم إباحي لها، وتركها بعد ذلك في الشارع بعدما اعتدى عليها جنسيًا، لافتة إلى أنها لا تزال تتذكر شقته.

قضية انتحار سوشانت

أثارت قضية انتحار نجم بوليوود سوشانت سينج راجبوت - خلال العام الماضي - وعادت القضية إلى الساحة مجددًا، لا سيما وأن «سوشانت» عُثر عليه منتحرًا بعد أيام من مقتل مديرته السابقة «ديشا ساليان»، ووفاة صديق الأخيرة «ستيف بينتو» قبل يومين، في ظروف غامضة.

وكشفت تقارير إخبارية هندية، أن وفاة ستيف بينتو (صديق ديشا ساليا) لم تكن طبيعية، إذ توفي في حادث سيارة، ما دفع الكثيرون للتكهن بأنه قُتل عمدًا، كذلك طغت هذه الشكوك على وفاة «سوشانت» ومديرته «ديشا».

وأفادت التقارير الإخبارية الهندية، بأن ستيف بينتو، حاول قبل وفاته، إخبار شيء ما على وسائل التواصل الاجتماعي في العديد من الإيماءات، وذلك بعد مراجعة منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بعدما تم العثور على «نجم بوليوود سوشانت سينج راجبوت» البالغ من العمر 34 عامًا مشنوقا في منزله في مدينة باندرا، في منتصف شهر يونيو الماضي، وأوضحت التحقيقات الأولية عدم وجود سبب واضح حول انتحار الممثل الشهير.

وجاء انتحار النجم الهندي «سوشانت سينج راجبوت»، بعد أسبوع فقط من انتحار مديرته السابقة ديشا ساليان، بالقفز من الطابق الرابع عشر من شقتها في مومباي.