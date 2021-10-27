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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الإعلام اللبناني: لم أقصد الإساءة للسعودية أو الإمارات

صدى البلد

قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي إنه لم يقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى المملكة العربية السعودية أو الإمارات اللتين يكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء.
جاء ذلك في بيان له مساء أمس تعقيبا على مقطع فيديو تداولته بعض وسائل الإعلام اللبنانية والعربية، وبعض المواقع الإلكترونية من مقابلة أجراها مع أحد البرامج التي تذاع عبر الإنترنت، وورد فيها حديث له عن حرب اليمن.
وأشار قرداحي إلى أن الوسائل الإعلامية التي تداولت الفيديو ركزت على ما قاله في شأن الحوثيين ودفاعهم عن أنفسهم في وجه ما وصفه قرداحي بـ"العدوان الخارجي".
وأوضح أن هذه المقابلة أجريت في الخامس من شهر أغسطس الماضي أي قبل شهر من تعيينه وزيرا في حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، معتبرا أن الجهات التي تقف وراء هذه الحملة أصبحت معروفة، وهي التي تتهمه منذ تشكيل الحكومة بأنه آت لقمع الإعلام.
وأضاف قرداحي أن ما قاله بأن حرب اليمن أصبحت حربا عبثية يجب أن تتوقف، جاء عن قناعة منه ليس دفاعا عن اليمن فقط ولكن أيضا محبة بالسعودية والإمارات وحرصا على مصالحهما – على حد ما ورد بالبيان.
وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد أكد قبل قليل أن التصريحات المتداولة لوزير الإعلام جورج قرداحي مرفوضة ولا تعبر عن موقف الحكومة إطلاقا.
 

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