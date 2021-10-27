رئيس إيران: الهجوم السيبراني على محطات الوقود يستهدف خلق الفوضى

كشف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له محطات توزيع الوقود استهدف إثارة الغضب الشعبي من خلال "خلق الفوضى وزعزعة الاستقرار".

وحسب موقع "إيران انترناشيونال"، أوضح رئيسي اليوم، الأربعاء، أن "البعض يريد إثارة غضب الناس من خلال خلق الفوضى وتعطيل حياتهم"، مطالبا وزارة النفط بمتابعة هذا الموضوع.

وأضاف رئيسي: "أظهر الناس وعيهم في مواجهة هذه المشكلة وتعاونوا مع السلطات".

فيما نقلت قناة "العربية"، عن مسئول إيراني قوله اليوم، الأربعاء، إن الهجوم الإلكتروني على محطات الوقود أثر على جميع عليها بشكل كبير.

ورغم أن مسئولين في وزارة البترول الإيرانية أكدوا أنه سيتم إعادة تشغيل محطات الوقود بحلول ظهر اليوم، الأربعاء، إلا أن جليل سالاري، مساعد وزير النفط، ومسعود رضائي، مدير نظام الوقود الذكي، قالا اليوم، الأربعاء، إن إعادة تشغيل المحطات، بشكل كامل، ستتم يوم الخميس.

وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، تعرضها لهجوم إلكتروني واسع النطاق تسبب في أعطال بمحطات الغاز والوقود.

