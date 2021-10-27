رئيس رياضة النواب: إلغاء الطوارئ قرار تاريخي ويعكس حالة الاستقرار داخل البلاد

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ قرار حكيم يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها البلاد بفضل قيادتها السياسية وشعبها العظيم ورجالها الأوفياء.

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، فى بيان صحفى له أنه لولا شهداءنا الأبطال ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، والمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة ، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي ذلك القرار التاريخي.

وأشار إلي أن قرار الرئيس السيسي، يأتي ضمن رؤية شاملة للجمهورية الجديدة، التي تتأسس علي تعزيز احترام الحقوق والحريات، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء كل ما يقيد تنفيذها بشكل كامل.

وأشار إلي أن الغاء مد حالة الطوارئ رسالة قوية للجميع أن مصر قد قطعت شوطا كبيرا فى طريق الاستقرار والتنمية المشهودة وعادت مرة أخرى واحة للأمن والأمان ولديها رؤية واضحة للتنمية المستدامة 2030 .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء قد أعلن منذ قليل إنهاء مد حالة الطوارئ في مصر لأول مرة منذ سنوات.

وقال الرئيس السيسي في تدوينه له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.. هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار.