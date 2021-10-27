معاريف: إسرائيل تفتتح سفارتها في هندوراس الشهر المقبل

ذكرت صحيفة معاريف العبرية مساء يوم الأربعاء، أن إسرائيل تنوي افتتاح سفارة لها في دولة هندوراس الشهر القادم.



ووفقاً للصحيفة العبرية، سيتوجه الوزير إيلي أفيدار إلى هندوراس في نوفمبر المقبل نيابة عن وزير الخارجية يائير لابيد، لافتتاح السفارة الإسرائيلية هناك.



وكانت هندوراس من أوائل الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وافتتحت ممثلية دبلوماسية لها في القدس.