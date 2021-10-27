التنسيقية تشارك في المائدة المستديرة "الزيادة السكانية وتأثيراتها الداخلية في الحاضر"

شارك وفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية السادات للتنمية بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة تحت عنوان الزيادة السكانية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية في الحاضر والمستقبل، وذلك بحضور سفير المانيا بالقاهرة، ومحمد أنور السادات رئيس الجمعية. وضم وفد التنسيقية النائب علاء عصام عضو مجلس النواب، والنائب رامي جلال، والنائبة هيام فاروق أعضاء مجلس الشيوخ، ونيفين إسكندر، وماجد طلعت أعضاء التنسيقية.

كما شارك في اللقاء نخبة من نواب البرلمان بغرفتيه وعدد من القيادات الحزبية والأكاديميين والمجتمع المدني المهتم بالقضية السكانية.

ودار النقاش حول أهمية القضية السكانية وتأثيراتها، وضروره توفير التوعية اللازمة ودعم الدوله في سبل التصدي لها.