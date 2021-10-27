زيارته الأولى إلى صربيا.. سفارة مصر في بلجراد تستقبل الأنبا "جوفاني” أسقف وسط أوروبا.. صور

استقبل سفير مصر فى بلجراد "عمرو الجويلي" نيافة الأنبا "جوفاني” أسقف وسط أوروبا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى زيارته الأولى إلى صربيا.

وتناول اللقاء تعزيز قنوات التواصل، فضلاً عن رعاية الجالية المصرية بمختلف أنحاء صربيا.

وفي سياق متصل، أشار "الجويلي” إلى سابق مقابلته مع بطريرك الكنيسة الارثوذكسية الصربية "بروفيري” التي تطرقت إلى تنظيم عدة أنشطة للتعريف ببعض جوانب الموروث الثقافي المصرى، خاصةً إقامة معرض صور "الكنائس ضمن روائع العمارة المصرية" التي أصدرها قطاع العلاقات الثقافية الدولية بوزارة الثقافة، وبرامج إحياء رحلة العائلة المقدسة التي تقوم بها وزارة السياحة، وتنظيم عرض خاص للفيلم الوثائقي الصادر عن وزارة الآثار عن دير "القديس أنطونيو" باعتباره الدير الأقدم في العالم، وإمكانية أدراجه ضمن برامج الزيارة التي يقوم بها السياح الصرب إلى محافظة البحر الأحمر.

وأضاف سفير مصر لدى صربيا أنه سيتم تنظيم تلك الأنشطة في شهر ديسمبر المقبل احتفالاً بأعياد الميلاد المجيدة.