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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"لا شيء إلا الفضول" ديوان جديد للشاعر نور الدين نادر

صدى البلد

صدر عن المجلس الأعلي للثقافة، ديوان جديد، للشاعر نور الدين نادر، ويحمل اسم"لا شيء إلا الفضول"، والذي يقع ضمن سلسلة "الكتاب الأول"، التي يصدرها المجلس، وقد ضم الديوان ست عشرة قصيدة، منها: "لكنها تدور"، "أهل الكهف"، "ما قالته الحديقة في اليوم التعيس"، "رسالة من كارل ساجان"، "فضول"، وغيرها من القصائد.

ومن القصائد التي جاءت بالديوان قصيدة "ما قالته الحديقة في اليوم التعيس" وجاءت كالتالي:

"لا مرْحبًا بِكَ أيُّها المنْشارُ قُرْبَ ديارِنا

أشجارُنا منْذُ الصباحِ تصيْحُ: لا

أشْعلْتَ في أزْهارِنا نارَ الضنى

جرَّدْتَ مِنْ كلِّ الحدائق ِورْدَنا

خبَّأْتَ في مكْرِ العباءةِ حُلْمَ نعْناعٍ

بلمْلمةِ الأحبَّةِ حوْل نُبْلِ الرائحةْ

والطيْرُ هاجرَ شاردًا عنَّا،

وعاد السوسُ يملأُ أرضنا

يا أيُّها المنْشارُ آنَ لعيْنِكِ الحمْراءِ أنْ تُفْقأْ

وحديْدِك المسْنوْنِ أنْ يَصْدأْ

يا عشْبُ يا شعْبَ الحديقةِ:

صِرْ عصا، شوْكًا لتُرْجِع للحدائقِ ذكْرياتِ رَبيْعِها

ولنا شتاءٌ كيْ نعرِّي زيْفَ لحْيتِهِ بزخَّاتِ المطرْ

ولنا خريفٌ تَجْلِدُ الحطَّابَ ِأغْصانُ الشجرْ

ولنا طيورٌ قدْ تعاوِدُ بالغضبْ

كيْ تُسْقِطُ التاجَ الخشبْ

بِرَدَى الحجرْ

ولنا غدٌ لنجولَ فيه مزارع الرملِ الحزيْنةِ في العطنْ

نُهدي لها ورْدَ الوطنْ

كي نعتذرْ"

وقد حوى الديوان قصيدة ثانية تحمل اسم "أهل الكهف"

ساروا، ولكنْ خلف الذي سرقا
وأنتَ من يمَّمَ الرؤى أفقا

هوَّتُهُم في الطريقِ..هل عَرَفَوا؟
كان عليهم أن يقرأوا الأرقا

يبقى المسيرُ الفتَّانُ فوق حصانِ الرغبةِ الجامحِ الذي نزقا

يَتَّبعُونُ الشعاعَ
دون سؤالٍ
يَعبرونَ السنينَ
دون وِقَا

مثلَ رِحَالِ الجرادِ في شَرَكِ الرملِ،
ولا عينُ تكشفُ المِزَقَا

غَرَّهُمُ مَوْسمُ الظما،
فمشوا لِعَبْقَرٍ،
علَّ فيه بِئْرَ سِقَا

في نُزهةِ الأضواء ابتنوا قُبَبًا
صَلَّوا أمامَ الشيخِ اختبارَ تُقَى
صَلَّوا أمامَ الحشودِ،
واعتنقوا لُؤلؤةَ الضوءِ
أينما انطلقا
والناسُ في حَضْرَةِ الشيوخِ دُمًى،
وآفةُ الناسِ الشيخُ إن نَطَقَا
الكلُّ يسعى وراءَ غَيْمَتِهِ
وأنت تبكي على دمٍ هُرِقَا
وأنت تمضي للصمت في جبلٍ
تَتَبعُ -في الخطوِ- الدمعَ والورقا
وَحْدَكَ في الكهف مثلُ مَرْكَبَةٍ
لو مَشَتْ البحرُ تحتَها انبثقا
إن الحداةَ الأُلى إذا سلكوا
مَسْلَكَ نفطٍ لأدركوا الطُّرُقَا
لكنْ كهوفُ السؤالِ واسعةٌ في قمِّةِ الوقت،
تفْرِزُ الأفُقَا
نَقْبَعُ فيها،
نَفِي كَمَنَ سَبَقُوا:
أن تَطْبُخَ الشمسُ الطينَ والقَلَقَا
ببطءِ مَنْ يَصْنَعُ الكوى،
ليُلاقِي النورَ في أوجهِ الذي عَشِقَا
من شَافَ في صبره
شعاعَ رؤًى
فَهَامَ يصبو، وَصَدَّقَ الحدقا

لو لاح في قنديلِ الجباهِ دجى
شَمَّرَ ساقًا،
وَزَيَّتَ العرقا
الرملُ معنًى ولن نُضيِّعَهُ
لَكنَّهُ الآن يُشْعِلُ الشفَقَا
يُشَتِّتُ الطينَ في حَرَارَتِهِ
لو اتَّكَا فوقه لَمَا احترقا

 الشاعر نور الدين نادر قد انتخب مقررًا لجماعة الشعر بكلية دار العلوم جامعة القاهرة لثلاث سنوات متتالية، وهو مندوب بيت الشعر المصري، ومؤسس ورشة وملتقى شعراء الجامعات ببيت الست وسيلة، وقد حصل على المركز الأول لأربع سنوات في شعر الفصحى مسابقة شاعر جامعة القاهرة، كما فاز بمسابقة طلعت حرب، ومسابقة الاتحاد المصري للثقافة، ومسابقة مهرجان إبداع، وقد فاز بمسابقة جامعة القاهرة المفتوحة للتفكير النقدي في مجال الشعر، وقد ترأس القسم الثقافي -جماعة الشعر- بجريدة الموجز العربي، وأشرف على الصفحة الثقافية – إبداعات- بمجلة صفحة أولى، وقد نشرت له قصائد على المدونة العالمية القصيدة دوت كوم، كما نشرت له عدد من المجلات والجرائد والمواقع المصرية والعربية.

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