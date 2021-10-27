في عيد ميلادها الـ 49.. شاهد أجمل إطلالات إليسا

احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم الأربعاء، والتي أكملت عامها الـ49 فهي من مواليد 27 أكتوبر 1972.

وتميز الفنانة إليسا بإطلالاتها المميزة والمختلفة، حيث تعتمد إليسا على الأسلوب الأنيق الذي يميزها وقد تحرص إليسا على تنسيق اكسسوارت مميزة مع هذه الاطلالات من شنط يد وأحذية ومجوهرات ناعمة تجعلها أكثر أناقة.

وتتميز اطلالات اليسا في الحفلات لفساتين طويلة ولكنها بتصميمات مختلفة، ولكنها تغيرت اتجاهها مؤخرا وبدأت في الظهور بالفساتين القصيرة وننشر لكم بغض اطلالات اليسا المميزة والمتنوعة.



ونشرت إليسا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، وعلقت قائلة: "‏عيد ميلادي ".



وأحيت النجمة إليسا، حفلا غنائيًا الجمعة الماضية في بغداد لأول مرة على مسرح سندباد لاند، وقدمت خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها، ونشرت إليسا فيديو عبر حسابها على إنستجرام من الحفل، وكتبت عليه قائلة: "من أجمل الحفلات شكرًا بغداد".

كما تحيى النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا في باريس يوم 6 نوفمبر، وشوقت إليسا جمهورها للحفل قائلة عبر حسابها على انستجرام: "للمرة الثالثة في أولمبيا لا يمكنني الانتظار لأراكم جميعا".