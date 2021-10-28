نواب : الدولة نجحت في عودة السياحة الروسية بسبب توجيهات القيادة السياسية .. ويجب التركيز على المناطق الأثرية فى العملية الترويجية

وكيل سياحة النواب:

قطاع السياحة حقق مكاسب كبيرة تحت قيادة السيسي

عضو سياحة النواب يطالب بتقديم مزيد من التيسيرات لجذب السائحين لمصر

برلماني:

جهود الدولة ساهمت في عودة السياحة الروسية لمصر

التقي الدكتور خالد العناني وزير للسياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، أمس مع مسئولي بيت الخبرة الإيطالي المكلف بتحديث الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للسياحة في مصر والتي سبق وأن أعدها نفس بيت الخبرة عام 2009.

حضر اللقاء مساعد الوزير للشئون الفنية، ومستشار الوزير للشئون الاقتصادية، وأحد المستثمرين السياحيين.

وخلال اللقاء، قام مسئولو بيت الخبرة الإيطالي، من خلال عرض تقديمي، بإطلاع الوزير على ما قام به فريق العمل من الدراسات اللازمة خلال الفترة الماضية لتحديث هذه الاستراتيجية من أجل النهوض بصناعة السياحة في مصر وبناء سياحة مسئولة ومستدامة مع مراعاة المستجدات السياحية والظروف الراهنة من متغيرات ومتطلبات السوق سواء في مصر أو في المقاصد المنافسة التقليدية منها والجديدة ولاسيما بعد أزمة جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن الرئيس السيسي دائما حريص على إصدار التوجيهات والقرارات التي ترمي إلى تحقيق التنمية للقطاع السياحي، وذلك بتوفير كل الدعم سواء على مستوى المشروعات أو الاهتمام بالمقاصد السياحية العامة، لافتين إلى أن الوزارة تسير على خطى واعية لتحقيق المأمول.

أكد عمرو هندي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن قطاع السياحة حقق مكاسب كبيرة خلال الفترة السابقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء ذلك نتيجة التطوير والعمل الجاد ووضع خطط وآليات متطورة فى الترويج السياحي للآثار المصرية.

قال "هندي" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الرئيس السيسي دائما حريص على إصدار التوجيهات والقرارات التي ترمي إلى تحقيق التنمية للقطاع السياحي، وذلك بتوفير كل الدعم سواء على مستوى المشروعات أو الاهتمام بالمقاصد السياحية العامة، لافتا إلى أن الوزارة تسير على خطى واعية لتحقيق المأمول.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن صناعة السياحة تمثل أحد الركائز الهامة للاقتصاد القومي المصري، فهي تساهم بشكل كبير في إجمالي الدخل القومي لما توفره من عملة صعبة وفرص عمل ضخمة.

كما قال بهاء الدين أبو الحمد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن تحديث الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للسياحة في مصر أمر مهم مشددا على ضرورة إطلاق عروض جاذبة متنوعة لتنشيط السياحة الداخلية وخفض أسعار الإقامة بالفنادق.

وأكد “أبو الحمد” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن وزارة السياحة وضعت خطة جيدة للتسويق ولكن ينبغي ان تكثف الوزارة جهودها لجذب شريحة كبيرة من السائحين الى مصر، لافتا الى أهمية إعداد خطة كاملة للتسويق والدعاية للسياحة المصرية بنوعيها الداخلية والخارجية وذلك تمهيدا لمواصلة النشاطات السياحية دون عوائق وذلك لفترة فيما بعد الجائحة.

وأكمل النائب حديثه قائلا:"محافظة الأقصر تمتلك ثلثي أثار العالم، تحتاج إلي مزيد من التركيز علي كافة المشكلات التي تواجه المشتغلين بالخدمات الأثرية من بازارات وغيرها.

كما أشاد النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بجهود وزارة السياحة في البحث لتحديث الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للسياحة في مصر، لافتا الى أن عودة الطيران الروسي والرحلات الجوية الروسية لمصر مرة أخرى دليل علي ان هناك جهود مبذولة علي ارض الواقع لدعم السياحة في مصر.

وأضاف “ إدريس”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السياحة الروسية في الفترة الماضية مثلت أكثر من 60% من عدد السياح القادمين إلى مصر، مشيرا الى أن روسيا من أهم دول العالم الجالبة لأكبر عدد من السياح لمصر، وهذا من شأنه أن يسهم في انتعاش حركة السياحة، وعودة القطاع بقوة إلى سابق عهده.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن تطعيم جميع القائمين والعاملين بقطاع السياحة يؤكد أيضا مجهودات وزارة السياحة في الحفاظ علي صحتهم فهم اكثر الأشخاص تعاملا مع السائحين القادمين من دول العالم، وتابع حديثه قائلا:" العاملين به هم أجدر الناس بالتطعيم، وذلك لاحتكاكهم بالسياح الاجانب في كثير من الأماكن، وعلى رأسها المطارات والمزارات السياحية، لذا من الواجب تطعيمهم لضمان الحفاظ عليهم".