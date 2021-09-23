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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات الأعمال في الخطة الاستراتيجية للسياحة في مصر

صدى البلد

عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً موسعاً مع نائب الوزير لشئون السياحة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من المستثمرين السياحيين ومساعد الوزير للشئون الفنية ومستشار الوزير للشئون الاقتصادية لمتابعة مستجدات الأعمال في الخطة الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر والتي تعاقد عليها الاتحاد المصري للغرف السياحة الشهر الماضي مع بيت خبرة إيطالي لتشمل تحديث الدراسة التي سبق وأن أعدها نفس بيت الخبرة عام 2009.

وخلال الاجتماع، وجه الوزير بإجراء بعض التعديلات على هذه الاستراتيجية بحيث تشمل محاور رئيسية عامة وبصورة أعمق، وأن تعمل أيضا فى إطار تفعيل استراتيجية الوزارة للتتمية المستدامة ٢٠٣٠، بالإضافة إلى إبرازها لبعض المشاريع السياحية الهامة، ومشاريع التحول الرقمي، وكذلك الأنواع والأنماط المختلفة للسياحة في مصر مثل سياحة اليخوت والسياحة البحرية وغيرها.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على أن يتم عمل ورشة عمل مصغرة خلال الفترة المقبلة لمناقشة هذه المحاور، ومن ثم يتم عقد اجتماع موسع مع بيت الخبرة الإيطالي الذي يقوم بإعداد هذه الاستراتيجية للتنسيق معه فيما توصلت إليه اللجنة ليتم تضمين ذلك فى الاستراتيجية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية تختلف عن الاستراتيجية الإعلامية الترويجية التي انتهت من إعدادها وزارة السياحة والآثار مؤخراً للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة ٣ سنوات، حيث تهدف الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر  الى وضع أسس علمية للسياحة في مصر بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة تكون قادرة على المنافسة بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهماتها المنشودة في انتعاش الاقتصاد المصري.

خالد العنانى وزير السياحة تفعيل استراتيجية الوزارة للتتمية المستدامة مشاريع التحول الرقمي

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