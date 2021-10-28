عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازانتي إيفانترا بورا 2021 تتألق بمحرك جبار وتصميم رياضي مذهل

سيارة مازانتي إيفانترا
سيارة مازانتي إيفانترا بورا موديل 2021

تأتي سيارة إيفانترا بورا موديل 2021 من الشركة الإيطالية مانزاتي أوتومبيلي بأداء خارق ومواصفات قوية مميزة ووزن أخف من الأصدار العادي وسيتم إطلاقها بأعداد محدودة بنظام التخصيص وسيكون متاحاً أمام العملاء أمكانية الطلب والتخصيص في السيارة حسب الاحتياج .

وتتميز سيارة مازانتي إيفانترا بورا موديل 2021 بمواصفات ميكانيكية مميزة و خارقة من خلال محرك V8 من صنع الشركة الأمريكية العملاقة و المتميزة في تصنيع المحركات جينرال موتورز ويأتي بسعة 6200 سي سي و بقوة 76 حصان وعزم دوران يصل الي 90 نيوتن / متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات .

وتبلغ قدرة سيارة مازانتي إيفانترا بورا موديل 2021 على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر في زمن قدرة 2.9 ثانية و تصل سرعتها القصوى 360 كيلومتر / ساعة .

و جاءت سيارة مازانتي إيفانترا بورا موديل 2021 بتصميم خارجي أنيق و مميز مصنوع من الفولاز عالي الصلابة و التحمل و جهاز تعليق متطور مكون من دعامات يمكن تعديلها أختيارياً و مكابح مصنوعة من الكاربون و السراميك و عجلات رياضية كبيرة بقياس 19 بوصة في الأمام و 20 بوصة في الخلف .

و من الداخل تأتي سيارة مازانتي إيفانترا بورا موديل 2021 بتصميم راقي و أنيق للمقصورة الداخلية حيث تتوفر علي وسائل ترفيهية حديثة و شاشة عرض تعمل باللمس و مداخل AUX و بلوتوث و دعم لأنظمة تشغيل الهواتف .

من المتوقع أن يبدأ سعر سيارة مازانتي إيفانترا بورا موديل 2021 من 800 ألف دولار تقريباً و سيتم أصدار 5 نسخ سنوياً وسيكون متاحاً للعميل أختيار المواصفات واللون الخارجي و بعض المميزات القياسية.

وسائل ترفيهية المواصفات المحرك شركة 2021 أمريكية موديل 2021 الإيطالية الأمريكية ميكانيكى الشركة الأمريكية أوتوماتيك محرك V8 الإيطالي وديل 2021 موتورز

موضوعات متعلقة

تعرف على الأيقونة الخارقة بوجاتي شيرون سوبر سبورت 2022

زينجر C21 تواصل تحقيق أرقام مذهلة وتتحدى الكبار

مكلارين سيبر موديل 2021.. أسرع سيارة خارقة غير هجينة من الصانع البريطاني

أستون مارتن Vantag موديل 2021 سيارة خارقة بتصميم أنيق من الصانع البريطاني

بأسعار ومواصفات خارقة.. تعرف على فيراري 812 سوبر فاست 2021

بتصميم كلاسيكي مختلف كلياً.. تعرف على السيارة الخارقة فيراري مونزا SP2

هيسبانو سويزا كارمن بولون .. سيارة كهربائية خارقة من الصانع الأسباني

بمحرك خارق وتصميم فريد من نوعه..تعرف على فيراري روما كوبييه 2021

ترشيحاتنا

معجزات الصلاة على النبي.. نفحات من شهر ربيع الأول تحصل عليها

ننشر تفاصيل الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش ..شاهد

مازانتي إيفانترا بورا 2021 تتألق بمحرك جبار وتصميم رياضي مذهل

قريبا.. واتس آب يستحدث ميزة خصوصية مهمة لمستخدمي سطح المكتب

6 أسباب وراء بكاء الطفل.. منها عدم القدرة على التعبير عن مشاعرهم.. كيف تجعله يتوقف عن البكاء؟

الطفولة والأمومة يطلق «لسه نـوارة» في 11 محافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 28 - 10 - 2021

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

نسيت البطانة.. معلومات عن مريم الدباغ صاحبة أجرأ إطلالة في مهرجان أوسكار العرب

فصل الكهرباء والغاز.. محاولات لإخماد حريق في محلات تجارية خلف وزارة الثقافة

الرئيس السيسي للطفل المعجزة : ستكون شيخنا في أول افتتاح للمشروعات |فيديو

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض زيادة الزنك في الجسم والجرعة المحددة وعلاقته بتساقط الشعر

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ