مداخلة الرئيس السيسي مع شريف عامر وتشجيعه للطفل المعجزة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ إجراء مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة أم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، لـ الإشادة بـ الطفل المعجزة أحمد.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجميع يجب أن يهتم باللغة العربية و يهتم بـ القرآن وبتنظيم أوقات أولادنا، مهم أن الأسر تكون منتبهة لأبنائها ويرون النقاط التي يمكن أن يتفوق أبنائهم فيها وجميعها نعم من الله ومنها أنشطة رياضية ويجب أن نهتم بتلك المواهب لنرى النبت الجميل”.

وأوضح الرئيس السيسي، أنه يجب أن نفهم وليس نحفظ لأن الحفظ بدون فهم لا يكفي .

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سعيد بالطفل المعجزة أحمد تامر، الذي يحفظ كتاب الله.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية على قناة أم بي سي مصر، مع الإعلامي شريف عامر، بـ برنامج يحدث فى مصر: " أقول للطفل أحمد حفظ القرآن الكريم جميل أن الحفظ جميل وأنت حامل لكتاب الله".

ولفت الرئيس السيسي، أنه يطالب كل أسره بالانتباه لـ الأطفال، و تنمية حفظ كتاب الله.



وطالب الرئيس السيسي الطفل المعجزة بقراءة بعض آيات كتاب الله في أول افتتاح سيقوم به، قائلا له" ستكون شيخنا يا أحمد".