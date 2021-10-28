توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 28-10-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 28-10-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحب يدعمك وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم.

ماليا ومهنيا: يدعمك الفلك واليوم مناسب لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية

برج الثور

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تهتم بواجباتك، ومن المهم أن تحذر التسرع.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك

برج الجوزاء

مهنيا وعائليا: القمر بمنزل العلاقات يعمل لصالحك ويمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرص متعددة وتدير العقول بلباقتك.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. تتمتع اليوم بالشجاعة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك وقد تقوم بخطوة جريئة

برج السرطان

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع زحل بمنزلي المال وعليك اليوم أن تهتم بتنظيم أعمالك ونفقاتك كي تتجنب الأخطاء وتجتاز الأزمات.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالابتعاد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات وانتبه من الغضب.

برج الأسد

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك حضورا وسحرا، وتفرض إرادتك بذكاء.

عاطفيا: الوضع الفلكي داعم ويمنحك جاذبية وطاقة عاطفية وتلفت أنظار الجنس الآخر

برج العذراء

صحيا وعاطفيا: القمر يتنافر مع زحل بمنزلي الصحة وعليك أن تتحرك بحذر.. استرخِ واعتن بصحتك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

مهنيا واجتماعيا: الفلك ينصحك اليوم أن تتروى وتحترس وتدرس الأمور أولا.. لا تعلن أيضا عن خططك وتجنب الفخر بإنجازاتك

برج الميزان

مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يدفعك لتناقش اليوم عملا جديدا أو فكرة مختلفة ومميزة، ومن السهل الحصول على مساندة.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان مما يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحباب والأصدقاء ومناسب للاحتفال معهم

برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتحكم في تمردك على الآخرين.

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك وراجع موقفك ومواقف الآخرين بصدق واعمل بدقة

برج القوس

مهنيا وماليا: اليوم مناسب للتخطيط لرحلة أو للقاء يربطك بإحدى الجهات الأجنبية.. تتمتع بذهن صافي، وقدرة على التخطيط الجيد.

عاطفيا وعائليا: القمر في منزل الحظ يعدك بتغيير إيجابي في محيطك ويحمل لك اليوم الآمال والتطورات على جميع الأصعدة.

برج الجدي

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع زحل بمنزلي المال وعليك اليوم ألا تغامر وأن تخطط وتدرس جيدا إذا أردت تنميةً لأعمالك ومدخراتك.

عاطفيا: المستقبل تتضح معالمه وتجد الطريق الذي تتبعه، فقط اهدأ لتسيطر على الأمور

برج الدلو

مهنيا وماليا: من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض، وانتبه لحقوقك.

عاطفيا: القمر في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع من تحب أو مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ.

برج الحوت

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع زحل بمنزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للعزلة، وينفعك ذلك في تنظيم أفكارك ومن المهم أن تقتصد في إعلان أخبارك وخططك