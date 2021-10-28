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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 28-10-2021

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 28-10-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 28-10-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحب يدعمك وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم.
ماليا ومهنيا: يدعمك الفلك واليوم مناسب لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية

 

برج الثور
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تهتم بواجباتك، ومن المهم أن تحذر التسرع.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك

 

برج الجوزاء
مهنيا وعائليا: القمر بمنزل العلاقات يعمل لصالحك ويمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرص متعددة وتدير العقول بلباقتك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. تتمتع اليوم بالشجاعة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك وقد تقوم بخطوة جريئة

 

برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع زحل بمنزلي المال وعليك اليوم أن تهتم بتنظيم أعمالك ونفقاتك كي تتجنب الأخطاء وتجتاز الأزمات.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالابتعاد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات وانتبه من الغضب.

 

برج الأسد
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك حضورا وسحرا، وتفرض إرادتك بذكاء.
عاطفيا: الوضع الفلكي داعم ويمنحك جاذبية وطاقة عاطفية وتلفت أنظار الجنس الآخر

 

برج العذراء
صحيا وعاطفيا: القمر يتنافر مع زحل بمنزلي الصحة وعليك أن تتحرك بحذر.. استرخِ واعتن بصحتك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.
مهنيا واجتماعيا: الفلك ينصحك اليوم أن تتروى وتحترس وتدرس الأمور أولا.. لا تعلن أيضا عن خططك وتجنب الفخر بإنجازاتك

 

برج الميزان
مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يدفعك لتناقش اليوم عملا جديدا أو فكرة مختلفة ومميزة، ومن السهل الحصول على مساندة.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان مما يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحباب والأصدقاء ومناسب للاحتفال معهم

 

برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتحكم في تمردك على الآخرين.
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك وراجع موقفك ومواقف الآخرين بصدق واعمل بدقة

 

برج القوس
مهنيا وماليا: اليوم مناسب للتخطيط لرحلة أو للقاء يربطك بإحدى الجهات الأجنبية.. تتمتع بذهن صافي، وقدرة على التخطيط الجيد.
عاطفيا وعائليا: القمر في منزل الحظ يعدك بتغيير إيجابي في محيطك ويحمل لك اليوم الآمال والتطورات على جميع الأصعدة.

 

برج الجدي
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع زحل بمنزلي المال وعليك اليوم ألا تغامر وأن تخطط وتدرس جيدا إذا أردت تنميةً لأعمالك ومدخراتك.
عاطفيا: المستقبل تتضح معالمه وتجد الطريق الذي تتبعه، فقط اهدأ لتسيطر على الأمور

 

برج الدلو
مهنيا وماليا: من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض، وانتبه لحقوقك.
عاطفيا: القمر في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع من تحب أو مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ.

 

برج الحوت
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع زحل بمنزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للعزلة، وينفعك ذلك في تنظيم أفكارك ومن المهم أن تقتصد في إعلان أخبارك وخططك

الأبراج خبيرة الابراج عبير فؤاد اليوم الخميس برج الحمل الثور

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