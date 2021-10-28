برلماني: إلغاء مد قانون الطوارئ يوقف سيل الأكاذيب الخارجية عن مصر

أعرب النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، عن سعادته وتقديره الشديد للقرار الذي اتخذه الرئيس السيسي بإلغاء مدّ قانون الطوارىء في مصر، مؤكدا انه سيوقف سيل الأكاذيب في الخارج عن حالة حقوق الإنسان في مصر، طوال السنوات الماضية.

وأضاف الدابي في تصريحات له، أن العديد من المنظمات الأجنبية المشبوهة والمأجورة، كانت تبالغ في تقاريرها الحقوقية المكتوبة عن مصر زورًا وبهتانًا، بالاستناد إلى قانون الطوارئ ووجوده وإنه يخول للسلطات المصرية فعل أي شىء مضيفا أنه اليوم، لا مجال لهذه الأكاذيب والافتراءات على الدولة المصرية، بعدما تم إلغاء مده، وأصبح الاستناد للقانون الطبيعي والقاضي الطبيعي.



وشدد وكيل سياحة الشيوخ، على أن حالة السعادة وردود الأفعال العربية والإقليمية والدولية بالمرحبة بقرار الرئيس السيسي، تؤكد مدى حيويته وجرأته.

واختتم الدابي بأن رفع حالة الطوارئ، يؤكد للعالم توافر الأمن في البلاد وعدم وجود أي تطرف أو إرهاب أو اضطرابات، وهذا سيفتح الباب واسعًا أمام السياحة وقدوم الاستثمارات.