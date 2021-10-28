أوكرانيا تتولى رئاسة استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمنطقة الدانوب

تولت أوكرانيا رئاسة استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمنطقة الدانوب، لتصبح بذلك أول دولة من خارج الاتحاد الأوروبي تتولى رئاسة الاستراتيجية .



وذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم الخميس إنه تم النقل الرسمي لرئاسة هذه الاستراتيجية من سلوفاكيا إلى أوكرانيا الليلة الماضية في نهاية المنتدى السنوي العاشر لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي لمنطقة الدانوب ، الذي عقد في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا في يومي 26و27 أكتوبر.



وستترأس أوكرانيا الاستراتيجية لمدة عام واحد - حتى نوفمبر 2022 - وستكون مسؤولة عن تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية ضمن المبادرة.



يشار إلى أن استراتيجية الدانوب هي منصة وخطة عمل للتعاون بين 14 دولة. وتتفاعل في مجالات الملاحة وحماية البيئة ولا سيما النظم الإيكومائية ، بما في ذلك الحفاظ على الموارد المائية الحية.