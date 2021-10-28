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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة كورونا.. غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة

حملات مرورية في البحيرة
حملات مرورية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

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غلق ٣ مراكز الدروس الخصوصية  بكوم حمادة

في نفس السياق أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع  ٤٦٨ حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت ومتحرك و فروشات وكراسي عبارة عن ١٨٣ حالة بدمنهور و ١٣١ حالة، بكفر الدوار، و٤٦ حالة بمركز أبوحمص، و٤٠ حالة بالدلنجات و٦٠ حالة بايتاي البارود و٨ حالات ومصادرة ١٢ شيشة برشيد

كما تم غلق وتشميع ٣ مراكز للدروس الخصوصية وتحرير ٢٧ محضر لعدم ارتداء الكمامة بمركز كوم حمادة.

البحيرة كوم حمادة غلق ٣ مراكز الدروس الخصوصية لمواجهة كورونا فيروس كورونا كورونا محافظ البحيرة مراكز الدروس الخصوصية تيسير الحركة المرورية

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