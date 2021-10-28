بربح 6.4 مليار جنيه.. ارتفاع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات نهاية الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.336 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 11506 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.43% ليصل إلى مستوى 2130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 13695 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 4509 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 2305 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.15% ليصل إلى مستوى 3299 نقطة.