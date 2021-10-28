إصابة سيدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بـ بولاق الدكرور .. وحريق الشقة

نجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه ونتج عنه إصابة سيدة بسبب تسرب غاز ونقلت الي المستشفي.

ونتح الحريق من انفجار أسطوانة بوتاجاز، بمنزل السيدة في بولاق الدكرور، كما تسبب الانفجار في سقوط حوائط الطابق الأول من المنزل، المكون من طابقين، والمطل على شارع بحارة سليمان هريدي في منطقة زنين.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد.