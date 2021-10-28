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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قريبًا.. أعمال عبدالرزاق قرنح إلى العربية

الكاتب التنزاني عبد
الكاتب التنزاني عبد الرزاق قرنح

أعلنت دار أثر للنشر والتوزيع عن حصولها على حقوق نشر الترجمة العربية لكافة أعمال الكاتب التنزاني عبد الرزاق قرنح، الحاصل على جائزة نوبل للآداب لهذا العام 2021.

 

جدير بالذكر أن حقوق ترجمة أعمال قرنح قد تم بيعها لأكثر من 18 لغة بعد الإعلان عن الفوز ، واللغة العربية سوف تصدر عن دار أثر للنشر. 


ومن المتوقع صدور هذه الأعمال في الربع الأول من عام 2022.

 

مصير اللاجئين

وفاز قرنح المولود في تنزانيا والمقيم في بريطانيا بجائزة نوبل للآداب مؤخرًا، وبحسب ما أعلنت الأكاديمية السويدية فقد أوضحت لجنة التحكيم أن المؤلف منح الجائزة نظرًا إلى سرده "المتعاطف والذي يخلو من أي مساومة لآثار الاستعمار ومصير اللاجئين العالقين بين الثقافات والقارات".

 

وأضافت لجنة نوبل في بيانها وقالت: "تفانى عبد الرزاق قرنح من أجل الحقيقة، وكرهه للتبسيط، مذهلان، كما تبتعد رواياته عن التنميط، وتفتح عيوننا على شرق إفريقيا المتنوع ثقافيًا، وغير المعروف بالنسبة لكثيرين حول العالم".

 

ونشرت رواية قرنح الأشهر "جنة" عام 1994، وهي تروي حكاية طفل كبر في تنزانيا منذ بداية القرن العشرين، وقد نالت الرواية جائزة البوكر.

 

ولد قرنح عام 1948 في جزيرة زنجبار التابعة لتنزانيا، لكنّه فر منها سنة 1968 عندما كانت الأقلية المسلمة تتعرض للاضطهاد، كما أنه كانت تربطه بشبه الجزيرة العربية جذور عائلية تعود لليمن، وعندما من أرخبيل زنجبار الواقع في المحيط الهندي، ذهب إلى إنجلترا، ولم تتسن له العودة إلى زنجبار إلا في عام 1984 وذلك لرؤية والده المريض.

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