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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمدة 3 أيام.. إغلاق جزئي لكوبري الجيزة المعدني بسبب أعمال صيانة

كوبرى الجيزة
كوبرى الجيزة

تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة ، عملية غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلي بواقع غلق حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام ابتداء من صباح الغد الجمعة لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي، وسط تواجد الخدمات المرورية بمحيط تلك الأعمال.

 

وقال مصدر أمنى، إنه فى إطار استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلي معدلات الأمن والسلامة علي الكوبري في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار، وسوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلي بواقع غلق حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح الجمعة حتي الساعة الخامسة صباح يوم الأحد، علي أن تكون الأعمال علي مدار 24  ساعة علمآ بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

 

ولفت المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

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