بدر بانون يحتفل بفوز الأهلي على الإسماعيلي بهذه الطريقة .. شاهد

احتفل المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي ، بالفوز الذى حققه فريقه علي الإسماعيلي في اللقاء الذي أقيم أمس على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.



ونشر بدر بانون، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة من أحداث المباراة وعلق بإيموشن لشعار النادي، نالت اعجاب متابعيه.



انتهت أحداث المباراة بين الأهلي والإسماعيلي بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة ، في اللقاء الذي اقيم امس الاربعاء على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.



وبهذا الفوز يحصد الأهلي في رصيده أول ثلاث نقاط في الموسم الحالي، بينما يتجمد رصيد الإسماعيلي.