في ظل كورونا..السفير الإندونيسي : ندرس التجربة المصرية في إنعاش السياحة

أعرب الدكتور لطفي رؤوف سفير جمهورية إندونيسيا، عن إعجابه الشديد بمحافظة جنوب سيناء لما بها من معالم سياحية دينية ، مشيرا إلى اهتمامه بالتعلم من التجربة المصرية في إنعاش السياحة ما بعد جائحة كورونا.



وأكد السفير الاندونيسي على جهود السفارة في استضافة عدة لقاءات بين وكالات السياحة الاندونيسية ومثيلاتها المصرية في عدة محافظات منها الإسكندرية والأقصر والغردقة، لافتا إلى عمق العلاقات الاندونيسية المصرية.



وقال إن مصر من أولى الدول التي اعترفت باستقلال إندونيسيا .. ويدرس عدد كبير من الطلبة الإندونيسيين بالأزهر الشريف.



جاء ذلك خلال قيام السفير بزيارة إلى مدينة سانت كاترين وصعود جبل موسي، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها السفير والوفد المرافق بدعوة كريمة من خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالإضافة لزيارة مسجد الصحابة و كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، ولقاء المحافظ بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لبحث توقيع اتفاقية التوأمة بين مدينة شرم الشيخ وبالي، إلى جانب التعاون الثقافي في تبادل الفرق الشعبية الإندونيسية والمصرية عن طريق استضافة الأسبوع الاندونيسي في شرم الشيخ والاسبوع المصري في بالي، في إطار الاحتفال بمرور ٧٥ عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإندونيسيا.