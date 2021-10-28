أهم الأخبار |توجيه عاجل من السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي.. والإعلام الدولي يشيد بمجمع إصلاح وادي النطرون

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الداخلية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

توجيه عاجل من السيسي خلال لقائه بـ خريجين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب

التقي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجموعة من خريجي البرنامج الرئاسـي لتأهيل الشـباب وذلك لمتابعة جهودهم في عدد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة " حياة كريمة " وجهود الدولة في توطين التنمية من خلال ربط المبادرة بمشـروع متكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة.



رئيس الوزراء: دعم صندوق "إيفاد" ساعد في تحقيق التنمية الزراعية ورفع مستوى دخل صغار المزارعين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً مع وفد المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

وداعا للزحام.. وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتوسعة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.. تفاصيل

تنفذ وزارة النقل مشروع تطوير وتوسعة طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي، حيث يشمل المشروع توسعة الطريق من شبرا حتى الإسكندرية ليصبح أربع حارات بكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعات مكثفة للاستعداد والتجهيز لفعالية الأقصر

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع مسئولي وممثلي الشركة المنفذة لفعالية كبرى في محافظة الأقصر، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدي الوزير لكل من المشروعات والشئون الفنية، ومستشار الوزير للعرض المتحفي.

الإعلام الدولي: مركز الإصلاح بوادي النطرون تجسيد للفلسفة العقابية الحديثة في العالم

أبدى عدد من وسائل الإعلام العالمية اهتماماً بالمستوى الإنساني المتقدم الذي تقوم عليه الاستراتيجية الجديدة في مجال إدارة المؤسسات العقابية في مصر، الذي يجسده مركز الإصلاح والتأهيل الجديد فى منطقة "وادي النطرون"، والذي يتبع أساليب الفلسفة العقابية الحديثة في تحويل المفهوم التقليدي للسجون إلى أماكن لإعادة التأهيل وضمان حقوق السجناء.

الوزراء يوافق على عقد فرنسي لـ تصنيع وتوريد 55 قطار مترو أنفاق

اعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار والمنعقدة بتاريخ 22/8/2021، بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وشركة "جى والتر طومسون مصر".