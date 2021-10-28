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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وداعا للزحام.. وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتوسعة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.. تفاصيل

طريق القاهرة الاسكندرية
طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى

تنفذ وزارة النقل مشروع  تطوير وتوسعة طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي، حيث يشمل المشروع توسعة الطريق من شبرا حتى الإسكندرية ليصبح أربع حارات بكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وينفذ في المشروع إنشاء 10 كباري علوية على امتداد طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي وهي كباري الشرقاوية، وقلما والشموت وطوخ  طنبشا والذي تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها تجريبياً، وعرب الرمل، ، والروضة، وجنبواي (صفط الحرية)، ودسونس / أم دينار، وكفر الدوار، وكوم إشو (كنج عثمان العلوي)، وكوبري دسونس/ الحلفاوية للمشاة، وحيث تساهم  هذه الكباري  في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري وحيث.


كما سيتم تنفيذ كوبري عرب الرمل العلوى – اجهور الرمل حيث يتم تنفيذ كوبرى علوى بطول 1500م  بواقع  3 حارات مرورية  لكل اتجاة بإجمالى 24 مترا.


كما يتم  تنفيذ أعمال تطوير المسافة من بنها حتى بركة السبع ، وأعمال رفع كفاءة وصيانة عدد من القطاعات الأخرى بالطريق مثل المسافة من بركة السبع حتى طنطا ووصلة دفرة/ كفر الزيات  بطول 28 كم، حيث يتم استخدام تقنية إعادة تدوير الأسفلتFDR  باتجاه القاهرة في تطوير هذه الوصلة.

وفي سياق ذلك تنفذ الوزارة إنشاء محور  طولي مروري  من بنها حتى دمياط  لربط طريق  القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 120 كم و الذي يشمل على عدد15 عمل صناعي (15 كوبري) وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر  6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ)

 

و يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم  المحافظات الستة وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط وحيث يتم تنفيذ توسعة الطريق من بنها  إلى المنصورة  و إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 70  كم بعرض 4 حارات ليكون اتجاه   المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح  بواقع 4 حارات ويكون  اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4حارات كما يتم توسعة المسافة من المنصورة حتى دمياط بطول 50 كم بواقع عدد2 حارة ليصبح الطريق في هذه المسافة 2 حارة لكل اتجاه  وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

 

وفي خطة التطوير تنفذ الوزارة ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وكذلك أعمال إنشاء عدد من الكباري العلوية والسطحية والأعمال الصناعية بالمشروع والتي تبلغ 7 كباري علوية هي (كوبري قنطرة بحر مويس  والذي بلغت نسبة تنفيذه (56%)  وكوبري جمجرة والذي بلغت نسبة تنفيذه  (96%) وكوبري أسنيت والذي بلغت نسبة تنفيذه  (98.6%)  وكوبري كفرشكر والذي بلغت نسبة تنفيذه (84.3 %) وكوبري المنشأة الكبرى. والذي بلغت نسبة تنفيذه (59%) وكوبري صهرجت وكوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد) وكذلك أعمال إنشاء 8 كباري سطحية وعمل صناعي على الرياح .

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