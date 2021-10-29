بـ جمبسوت لامع.. يارا تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

بـ جمبسوت لامع.. يارا تبهر متابعيها في احدث اطلالة

نشرت المطربة اللبنانية يارا، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال من أحدث ظهور.



وتألقت يارا، بجمبسوت فضي لامع الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها، ومن الناحية اللجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم.



كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية ولافته، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.



وطرحت المطربة اللبنانية يارا، فيديو كليب أحدث أغانيها «مليت»، وهي أول أغاني ألبومها الجديد، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان طارق أبو جودة، وتوزيع عباس صباح.



وكانت يارا أعلنت قبل أسبوع، انتهائها من تسجيل كل أغاني ألبومها الجديد، قائلة: «وأخيرا انتهينا من تسجيل كامل ألبوم اللبناني والمصري الجديد اللي بيحمل عنوان مليت، وابتدا العد التنازلي، انتظروه في خلال أسبوع».



يذكر أن آخر أعمال يارا كانت أغنية "أنا رحت منك" باللهجة المصرية، وهو العمل الذى حقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة مرتفعة فور طرحه للجمهور، من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع زيد نديم.