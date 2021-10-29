عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ جمبسوت لامع.. يارا تبهر متابعيها في احدث اطلالة

بـ جمبسوت لامع.. يارا تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

صدى البلد

نشرت المطربة اللبنانية يارا، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال من أحدث ظهور.


وتألقت يارا، بجمبسوت فضي لامع الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها، ومن الناحية اللجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم.


كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية ولافته،  نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.


وطرحت المطربة اللبنانية يارا، فيديو كليب أحدث أغانيها «مليت»، وهي أول أغاني ألبومها الجديد، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان طارق أبو جودة، وتوزيع عباس صباح.


وكانت يارا أعلنت قبل أسبوع، انتهائها من تسجيل كل أغاني ألبومها الجديد، قائلة: «وأخيرا انتهينا من تسجيل كامل ألبوم اللبناني والمصري الجديد اللي بيحمل عنوان مليت، وابتدا العد التنازلي، انتظروه في خلال أسبوع».


يذكر أن آخر أعمال يارا كانت أغنية "أنا رحت منك" باللهجة المصرية، وهو العمل الذى حقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة مرتفعة فور طرحه للجمهور، من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع زيد نديم.

ترشيحاتنا

بالصوت والصورة .. مرتضى منصور يرد على شائعة وفاته إثر أزمة قلبية

العدسات التجسسية ترصد بي إم دبليو إلبينا B4 جران كوبيه 2022 .. صور

اليوم.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام

نور لك يوم القيامة.. سر قراءة آخر 10 آيات من سورة الكهف

آبل تطلق خدمة بث الموسيقى والفيديو "ميوزيك" لأجهزة بلايستيشن 5

مخلوقات ميتة على طول هذا الشاطئ .. ما السبب ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

رئيس الوزراء يصدر قرارا بقيام وزير التعليم العالي بأعمال وزيرة الصحة لحين شفائها

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

ماذا لو انهار السد الإثيوبي؟ متحدث الري يبشر الجميع بخطة مصرية |فيديو

الأهلي يحتوي غضب محمد شريف.. ويعدل عقد أكرم توفيق.. تفاصيل

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

مصرع شخص وإصابة 12 إثر حادث مروري بالطريق الأوسطي بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

فيديو

فيديو جراف.. حافظ القرآن.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يشيد بالطفل المعجزة أحمد تامر

فيديوجراف.. سوبر ماما.. أم تنقذ ابنها من الموت صعقا بالكهرباء

سقط في اتجاه القبلة.. وفاة رجل أثناء رفع أذان الفجر بالمنوفية |فيديو جراف

بعد تطليقه للبنانية فاتن موسى غيابيا.. نساء في حياة مصطفى فهمي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

اﻟﻤﺰﻳﺪ