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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. جامعة حضرموت توقف الدراسة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات

علم اليمن
علم اليمن

أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة حضرموت اليمنية، أمس الخميس، توقف الدراسة في جميع كليات الجامعة، لعدم مقدرة الطلاب والأساتذة والموظفين على الحضور، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.

وقالت النقابة في بيان إن "اجتماع الهيئة الإدارية للنقابة، الذي انعقد يوم الخميس، أقر التوقف الفوري عن التدريس في جميع كليات جامعة حضرموت اعتبارا من يوم الأحد المقبل".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع، الذي جاء استشعارا لخطورة الوضع وانطلاقا من أولويات مهامنا في ظل صمت الجميع، ناقش التطورات المتسارعة وخاصة ما يتعلق بالعملية التعليمية، بعد الزيادة الكبيرة في سعر المشتقات النفطية التي أدت إلى توقف العملية التعليمية في الجامعة".

وبينت النقابة أن توقف العملية التعليمية في الجامعة "سيستمر حتى تقوم قيادة الجامعة والسلطة المحلية في المحافظة بوضع الحلول والتدابير المناسبة لسير العملية التعليمية بشكلها الصحيح والآمن، بما يضمن وضع حلول عملية لوصول الأساتذة والطلاب إلى كلياتهم، في ظل الظروف المالية الصعبة التي لم يعد أحد يستطيع تحملها".

ودعت نقابة هيئة التدريس بجامعة حضرموت، نقابات الجامعات اليمنية الأخرى إلى "التوحد والتحرك السريع والمطالبة بالحقوق، خاصة رفع الرواتب الهزيلة التي أصبحت لا تفي بأبسط متطلبات الحياة والعيش الكريم"، حد وصفها.

كما طالبت النقابة في بيانها، رئاسة الجمهورية اليمنية والحكومة إلى "تحرك سريع لدعم وتعزيز العملة الوطنية".

يذكر أن جامعة سيئون في حضرموت شهدت، يوم الخميس، وقفة احتجاجية نفذها طلاب كلية العلوم التطبيقية، جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وهو ما انعكس على ارتفاع أجرة المواصلات التي يعتمد عليها الطلاب وأساتذة الجامعات وموظفوها في التنقل.

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