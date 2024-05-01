رئيس كولومبيا: سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو اليوم الأربعاء أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب عدوانها على قطاع غزة.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، انتقد بيترو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة وطلب الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية.

وفي مارس الماضي، هدد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، بقطع علاقات بلاده مع إسرائيل إذا لم توافق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال إنه "إذا رفضت إسرائيل قرار الأمم المتحدة ولم توافق على وقف إطلاق النار، فسنقطع العلاقات الدبلوماسية معها".