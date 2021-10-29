ربع مليون دولار مزورة.. إحباط عملية تهريب أموال في مطار بيروت

تابع وزير الداخلية والبلديات فى لبنان بسام مولوي مع جهاز أمن المطار، عملية توقيف مسافر عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وبحوزته مبلغ مزور بقيمة حوالي 220 ألف دولار أميركي.

وطالب وزير الداخلية والبلديات فى لبنان وفق ليبانون ديبايت، التوسع بالتحقيق لكشف كامل ملابسات عملية تهريب الأموال والتزوير وترويج العملة المزورة، كما إجراء اللازم لكشف عناصر الشبكة من مخططين ومنفذين وشركاء.

وكانت ذكرت صحيفة ليبانون فايلز، أنه من المرتقب أن يطرأ تغييرا في وزن الخبز، اليوم فى لبنان، إذ من المتوقع أن يزيد حجمها مرة ونصف، بهدف تقليص عدد أكياس النايلون المطلوبة لكل طن طحين، على أن ينعكس هذا التغيير وفراً في سعر الربطة على المواطن.

ووفقا لليبانون فايلز ينتظر مصنّعو الخبز فى لبنان القرار الذي سيتخذه وزير الاقتصاد في ما خصّ سعة وزنة وسعر ربطة الخبز، ففي لقائهم الاخير معه، وضعت على الطاولة خيارات عدة للتسعير، كان على الوزير انتقاء واحداً منها وتوقيع القرار ليدخل حيز التنفيذ.