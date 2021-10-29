مكشوفة الأكتاف.. إطلالة صيفية لـ شيري عادل في آخر ظهور لها



نشرت الفنانة شيري عادل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة جديدة لها.



وظهرت شيري بإطلالة شبابية ببلوزة منقوشة مكشوفة الأكتاف باللون الابيض، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة بالكيرلي المتطاير ، والتقطت الصورة وهي تقف وخلفها البحر، نالت اعجاب متابعيها.



وتشارك شيري عادل كضيفة شرف في فيلم " للإيجار" والذي قرر صناع الفيلم تأجيل طرحه .



فيلم "للإيجار" بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وهايدي رفعت وياسر الطوبجي وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف وإخراج إسلام بلال، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة" حول شخصية قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار.



يذكر أن احدث أعمال شيرى عادل حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" وشارك فى بطولته نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، بينما تغيب عن السينما منذ 2017 حيث قدمت احدث أعمالها فيلم "فين قلبى" مع مصطفى قمر وإخراج إيهاب راضى.