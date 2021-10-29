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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تعلن عن فتح باب التقدم لجائزة خليفة التربوية

الدكتور ايمن صالح
الدكتور ايمن صالح

اعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور ايمن صالح عن فتح باب التقدم لجائزة خليفة التربوية في دورتها الخامسة عشر 2021-2022 في مجال الإبداع في تدريس اللغة العربية ( فئة الاستاذ الجامعي) .


وتعتبر جائزة خليفة التربوية هي جائزة تتولى مهمة الارتقاء بالعمل التربوي الإماراتي والعربي في مراحله المختلفة من خلال تكريم المتميزين والمبدعين في المجالات التعليمية والتربوية المختلفة .


وبناء عليه فان جائزة خليفة التربوية كمؤسسة رائدة قد أخذت على عاتقها المساهمة في نشر ثقافة التميز والإبداع بشكل ايجابي في هذا الإطار منذ انطلاقتها، وحرصها على تكريم واستقطاب الكفاءات المتميزة.

آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح والتقدم 16 ديسمبر 2021


لمزيد من المعلومات يتم الدخول على الرابط: https://khaward.ae/
للتسجيل بقاعدة بيانات الجامعة للراغبين في الترشيح للجائزة
https://www.asu.edu.eg/ar/scientific-achievements


لتقديم الدعم الفنى للراغبين في التقدم للجوائز .. نأمل التواصل على البريد الإلكتروني لمكتب الجوائز [email protected]

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