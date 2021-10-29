مجدى الجلاد : الرئيس السيسي يتمتع بفضيلة لم تتوفر في حكام كثيرين

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يُسامح في حق الشعب والدولة.



وأضاف الجلاد في منشور له عبر حسابه علي موقع التواصل "فيسبوك": "السياسة في أصلها وجهات نظر؛ لأن الحياة ذاتها وجهات نظر.. والاختلاف سُنة الحياة.. وفي السياسة وأمور الحكم والإدارة يظل الاختلاف في الرأي مُفيدًا، بشرط أن يكون على أرضية وطنية.



وتابع "نتفق جميعًا على أن الرئيس السيسي لا يصمت ولا يتجاوز عن أي فساد أو انحراف.. وفي ذلك فضيلة لم تتوفر في حكام ورؤساء كثيرين.. تحية واجبة لرئيس نزيه ووطني لا يرحم أي مسؤول مهما كان حجمه إذا فرّط في حق الشعب والدولة".