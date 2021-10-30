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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الفرنسية DS تقدم تصورا مستقبليا لتصميم السيارات الخارقة في عام 2035

الفرنسية DS تقدم
الفرنسية DS تقدم تصوراً مستقبلياً للتصميم السيارات الخارقة

تعد شركة DS  X E-tense واحدة من الشركات التي تضع تصوراً مميزاً من خلال رؤية مستقبلية للسيارت و المظهر الذي يمكنها أن تتوفر من خلاله بعد عده سنوات ، و يمكن لسيارتها الخروج الي النور.

و يلاحظ في تصميمات شركة DS  X E-tense أنها رغم توفرها علي المقومات الأساسية مثل الهيكل و العجلات الا ان تصميمها يحتوي على شيئاً غريباً و هو عدم التناظر حيث يختلف مظهر السيارة من الجانب الأيمن و الأيسر أختلافاً تاماً .

و تلجأ DS  X E-tense في العادة للخروج عن المألوف في تصميم سيارتها رغبة منها في جذب محبي أقتناء السيارت الخارقة صاحبة التصميم المختلف و الفريد من نوعة و التي يتم أنتاجها بكميات محدودة جداً قد تصل الي نموذجاً واحداً أحياناً كما تضع الشركة تصوراً لسيارتها الخيالية الخارقة و التي تخطط لأنتاجها بعد 15 عاماً من الوقت الحالي من خلال عدة مواصفات تصميمية و قدرات ميكانيكية.

و ستأتي سيارة دي إس tense-E X الفرنسية بمحرك خارق، يستطيع توليد قوة كبيرة تصل الي 540 حصان، في النسخة المخصصة للطرقات العامة ، و في النسخة المخصصة للسباقات الرياضية ستستمد قوتها من محرك أقوى يستطيع توليد قوة تصل الي 1360 حصان.

و قالت الشركة الفرنسية أن النسخة الحالية لطراز tense-E X المستقبلي لن تعرض للبيع بأي شكل، و يأتي ذلك كمحاولة منها للحفاظ على أسرار التصميم و المواصفات ، وخاصة هيكل السيارة المذهل و الجديد .

X E-tense تصميمات شركة DS X E-tense سيارة دي إس tense-E X سيارة دي إس tense-E X الفرنسية

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