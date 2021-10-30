الفرنسية DS تقدم تصورا مستقبليا لتصميم السيارات الخارقة في عام 2035

تعد شركة DS X E-tense واحدة من الشركات التي تضع تصوراً مميزاً من خلال رؤية مستقبلية للسيارت و المظهر الذي يمكنها أن تتوفر من خلاله بعد عده سنوات ، و يمكن لسيارتها الخروج الي النور.

و يلاحظ في تصميمات شركة DS X E-tense أنها رغم توفرها علي المقومات الأساسية مثل الهيكل و العجلات الا ان تصميمها يحتوي على شيئاً غريباً و هو عدم التناظر حيث يختلف مظهر السيارة من الجانب الأيمن و الأيسر أختلافاً تاماً .

و تلجأ DS X E-tense في العادة للخروج عن المألوف في تصميم سيارتها رغبة منها في جذب محبي أقتناء السيارت الخارقة صاحبة التصميم المختلف و الفريد من نوعة و التي يتم أنتاجها بكميات محدودة جداً قد تصل الي نموذجاً واحداً أحياناً كما تضع الشركة تصوراً لسيارتها الخيالية الخارقة و التي تخطط لأنتاجها بعد 15 عاماً من الوقت الحالي من خلال عدة مواصفات تصميمية و قدرات ميكانيكية.

و ستأتي سيارة دي إس tense-E X الفرنسية بمحرك خارق، يستطيع توليد قوة كبيرة تصل الي 540 حصان، في النسخة المخصصة للطرقات العامة ، و في النسخة المخصصة للسباقات الرياضية ستستمد قوتها من محرك أقوى يستطيع توليد قوة تصل الي 1360 حصان.

و قالت الشركة الفرنسية أن النسخة الحالية لطراز tense-E X المستقبلي لن تعرض للبيع بأي شكل، و يأتي ذلك كمحاولة منها للحفاظ على أسرار التصميم و المواصفات ، وخاصة هيكل السيارة المذهل و الجديد .